Бизнесмена, захламившего свалку в Свердловской области, попросили наказать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Региональный оператор по вывозу мусора "Рифей" в Свердловской области после жалоб жителей города Верхняя Салда президенту России в ходе прямой линии на проблемы с вывозом отходов подаст заявление в полицию на розыск предпринимателя, захламившего контейнерную площадку, сообщает компания во вторник.

Ранее прокуратура по данной информации организовала проверку. В пресс-службе регоператора - компании "Рифей" - РИА Новости сообщили, что территория с мусорными контейнерами в Верхней Салде была очищена за сутки до эфира. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от региональных операторов и мэров выполнения всех условий для бесперебойной работы по обращению с ТКО.

"Сейчас региональный оператор ООО "Компания "Рифей" готовит заявление в правоохранительные органы с требованием разыскать предпринимателя, захламившего контейнерную площадку в Верхней Салде по улице Карла Маркса, 25. В компании считают необходимым в интересах всех жителей города привлечь нарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.

Регоператор отмечает, что обращение жителя на прямую линию президента привлекло внимание к этой проблеме.

"В Верхней Салде уже зафиксирован на фото ряд прецедентов, когда к площадке подъезжают машины, выгружают мусор в контейнеры или рядом с ними, образуя во дворах несанкционированные свалки. Зачастую это брендированные "Газели", что должно помочь найти коммерсантов-вредителей. Все фотографии будут переданы в полицию", - уточняется в сообщении.

Компания рассказывает, что на фото, которое было представлено президенту, рядом с пустыми мусоросборниками свален мусор из магазина - ящики из-под овощей, упаковка, коробки.