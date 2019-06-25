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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Бизнесмена, захламившего свалку в Свердловской области, попросили наказать

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
© РИА Новости / Павел Львов
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Региональный оператор по вывозу мусора "Рифей" в Свердловской области после жалоб жителей города Верхняя Салда президенту России в ходе прямой линии на проблемы с вывозом отходов подаст заявление в полицию на розыск предпринимателя, захламившего контейнерную площадку, сообщает компания во вторник.
Ранее прокуратура по данной информации организовала проверку. В пресс-службе регоператора - компании "Рифей" - РИА Новости сообщили, что территория с мусорными контейнерами в Верхней Салде была очищена за сутки до эфира. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от региональных операторов и мэров выполнения всех условий для бесперебойной работы по обращению с ТКО.
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"Сейчас региональный оператор ООО "Компания "Рифей" готовит заявление в правоохранительные органы с требованием разыскать предпринимателя, захламившего контейнерную площадку в Верхней Салде по улице Карла Маркса, 25. В компании считают необходимым в интересах всех жителей города привлечь нарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.
Регоператор отмечает, что обращение жителя на прямую линию президента привлекло внимание к этой проблеме.
"В Верхней Салде уже зафиксирован на фото ряд прецедентов, когда к площадке подъезжают машины, выгружают мусор в контейнеры или рядом с ними, образуя во дворах несанкционированные свалки. Зачастую это брендированные "Газели", что должно помочь найти коммерсантов-вредителей. Все фотографии будут переданы в полицию", - уточняется в сообщении.
Компания рассказывает, что на фото, которое было представлено президенту, рядом с пустыми мусоросборниками свален мусор из магазина - ящики из-под овощей, упаковка, коробки.
"Подобное складирование мусора - нарушение закона. Предприниматели обязаны заключить договор с региональным оператором и выбрасывать отходы только в специально определенные для них места. Привозить и сваливать мусор на площадки жителей многоквартирных домов запрещено", - заявляет "Рифей".
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСвердловская областьОбществоРоссия
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