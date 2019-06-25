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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Белгородский митрополит заявил, что войну выиграли крещеные люди

Вчера, 15:40
12954
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 25 июн — РИА Новости. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на памятном вечере в честь годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что погибшие некрещеные бойцы Красной армии стали жертвами, принесенными за безбожие.
Видео опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии в YouTube.

"В первые месяцы войны практически более 60 процентов Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеными, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая, это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещеные люди, те, кто призваны были для того, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную", — заявил священнослужитель.

РИА Новости пока не располагает комментарием Белгородской и Старооскольской епархии.
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Религия и мировоззрениеОбщество
Популярные комментарии
оскорбление чувств неверующих налицо
25 июня, 15:50
пЗпрапорщик Задов
5600002
Вот из-за таких невежественных заявлений чиновников от церкви в наше время падает авторитет Православия.
25 июня, 15:52
SSSetuge Setuge
4240007
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