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РИА Новости
Культура

Актрису Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР Алла Покровская
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народная артистка РСФСР Алла Покровская . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Известную актрису театра и кино, народную артистку РСФСР, профессора и театрального режиссера Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище 27 июня, прощание состоится в Московском художественном театре (МХТ), сообщается на сайте театра.
Актриса и ведущий педагог школы-студии МХАТ скончалась во вторник на 82 году жизни после продолжительной болезни.
"Прощание с Аллой Борисовной Покровской состоится в четверг, 27 июня. В 11 часов начнётся гражданская панихида в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова, в 13 часов — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище", - говорится на сайте.
Театр выразил глубочайшие соболезнования сыну Покровской, актеру Михаилу Ефремову и всем ее родным и близким, а также коллегам и многочисленным ученикам.
В МХТ им. Чехова Покровская сыграла главные роли в спектаклях Кирилла Серебренникова "Мещане" (Акулина Ивановна Бессеменова), "Господа Головлёвы" (Арина Петровна Головлёва), "Изображая жертву" (Женщина в кимоно); в "Доме" Сергея Пускепалиса (Бабушка Игоря) и многих других.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкОлег Ефремов и его жена Алла Покровская
Олег Ефремов и его жена Алла Покровская
© РИА Новости / Галина Кмит
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Олег Ефремов и его жена Алла Покровская
Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах (Летняя школа К. С. Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).
Алла Покровская снималась в фильмах: "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар"), "Активная зона", "Охота на лис", "Чужой звонок", "Автопортрет неизвестного".
Лауреат Премии Станиславского (1998 год), дважды лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004). Лауреат фестиваля "Золотая Маска-2018" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
Покровская - дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского, была женой актера Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова.
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КультураАлла ПокровскаяМосква
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