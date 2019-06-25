Актрису Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Известную актрису театра и кино, народную артистку РСФСР, профессора и театрального режиссера Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище 27 июня, прощание состоится в Московском художественном театре (МХТ), сообщается на сайте театра.

Актриса и ведущий педагог школы-студии МХАТ скончалась во вторник на 82 году жизни после продолжительной болезни.

"Прощание с Аллой Борисовной Покровской состоится в четверг, 27 июня. В 11 часов начнётся гражданская панихида в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова, в 13 часов — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище", - говорится на сайте.

Театр выразил глубочайшие соболезнования сыну Покровской, актеру Михаилу Ефремову и всем ее родным и близким, а также коллегам и многочисленным ученикам.

В МХТ им. Чехова Покровская сыграла главные роли в спектаклях Кирилла Серебренникова "Мещане" (Акулина Ивановна Бессеменова), "Господа Головлёвы" (Арина Петровна Головлёва), "Изображая жертву" (Женщина в кимоно); в "Доме" Сергея Пускепалиса (Бабушка Игоря) и многих других.

Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах (Летняя школа К. С. Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).

Алла Покровская снималась в фильмах: "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар"), "Активная зона", "Охота на лис", "Чужой звонок", "Автопортрет неизвестного".

Лауреат Премии Станиславского (1998 год), дважды лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004). Лауреат фестиваля "Золотая Маска-2018" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".