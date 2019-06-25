Крым и Абхазию может связать круизная линия

"Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи... она должна быть продлена до Сухума. Пока у нас есть такая возможность. Я думаю, что совместными усилиями в будущем году мы добьемся того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум", - сказал Глуховщенко на выездном заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму, которое проходит на круизном лайнере.