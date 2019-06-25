Крым и Абхазию может связать круизная линия

ЯЛТА, 25 июн – РИА Новости. Круизную линию лайнера "Князь Владимир", маршрут которого проходит через курорты Крыма и Краснодарского края, планируется в следующем году продлить до столицы Абхазии Сухума, сообщил генеральный директор компании "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко.
"Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи... она должна быть продлена до Сухума. Пока у нас есть такая возможность. Я думаю, что совместными усилиями в будущем году мы добьемся того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум", - сказал Глуховщенко на выездном заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму, которое проходит на круизном лайнере.
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Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года.
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