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РИА Новости

В Грузии заявили, что падение курса лари не связано с проблемами в туризме

Вчера, 15:38
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ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава не связывает резкое падение национального курса лари с запретом на авиасообщение со стороны России.
Национальная валюта Грузии в последние дни стала стремительно падать и достигла исторического минимума после запрета авиасообщения с РФ. Ранее в Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии сообщили, что убытки страны после введения ограничений со стороны России могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллиона долларов).
"По нашей информации, макроэкономические параметры стабильны. И, исходя из этого, ничего не указывает на то, что дело имеем с долгосрочным колебанием. Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса", - заявила Турнава журналистам во вторник.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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РоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Началась правительственная лапша: "туризм не при чём", "мы работаем над нейтрализацией кризиса"... Работайте-работайте, а мы понаблюдаем, держа вас подальше от нашего агрессорского кармана.
25 июня, 15:47
Дмитрий Широков
3440101
Да пусть хоть совсем исчезнет - нам совершенно всё равно.
25 июня, 17:07
AKAndrew Krem
1120001
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