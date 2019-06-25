В Грузии заявили, что падение курса лари не связано с проблемами в туризме

ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава не связывает резкое падение национального курса лари с запретом на авиасообщение со стороны России.

Национальная валюта Грузии в последние дни стала стремительно падать и достигла исторического минимума после запрета авиасообщения с РФ. Ранее в Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии сообщили, что убытки страны после введения ограничений со стороны России могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллиона долларов).

"По нашей информации, макроэкономические параметры стабильны. И, исходя из этого, ничего не указывает на то, что дело имеем с долгосрочным колебанием. Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса", - заявила Турнава журналистам во вторник.