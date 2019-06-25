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РИА Новости

Раненного в Косово российского сотрудника ООН выписали из больницы

Вчера, 15:36
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© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике СрбијеРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Раненный в Косово гражданин РФ, сотрудник миссии ООН в крае (МООНК, UNMIK) Михаил Краснощеков выписан из больницы, сообщили РИА Новости во вторник в министерстве обороны Сербии.
Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти и проходил лечение в Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде.
"Гражданин России был выписан из ВМА 14 июня", - сообщили в минобороны Сербии.
Собеседник агентства уточнил, что ранее дата выписки Краснощекова намеренно не разглашалась. Посольство РФ в Сербии и МООНК также не информируют о состоянии и ходе лечения российского сотрудника ООН.
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Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
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Задержание россиянина в КосовоКосовоООНРоссияВ мире
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