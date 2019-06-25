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РИА Новости

В ОБСЕ призвали говорить о конкретных людях в обсуждении обмена пленными

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСпецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик во время пресс-конференции по результатам заседания подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик во время пресс-конференции по результатам заседания подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВЕНА, 25 июня - РИА Новости. Представитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал обсуждать судьбы конкретных людей, а не цифры в переговорах о возможном обменом пленными между Киевом и Донбассом.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что процесс обмена удерживаемыми лицами между сторонами конфликта на Украине должен возобновиться после выборов президента в стране. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обмен может состояться осенью.
"Говорить конкретно об этом было бы преждевременно", - заявил Сайдик РИА Новости в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности, отвечая на вопрос о сроках возможного обмена.
Он отметил, что назначение новым представителем Украины в гуманитарной подгруппе бывшего омбудсмена Валерии Лутковской - "это действительно очень разумный и, я бы даже сказал, положительный шаг". "Я с ней долго работал, она была омбудсменом по правам человека, я считаю, что она очень серьезно работала. Это для меня почва для надежд", - отметил дипломат.
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Говоря о том, что мешает сторонам договориться о скорейшем обмене, Сайдик подчеркнул, что "речь идет о конкретных людях". "Это всегда конкретная судьба. Потом есть юридические аспекты, окончено или нет расследование, получил ли он или получила ли она амнистию. Поэтому есть разные аспекты, которые у каждого человека отличаются. Пока все действительно не работают по каждому лицу, а только говорят о числах, я думаю, что лучше очень постепенно работать по каждому человеку, чтобы потом прийти, действительно, к заключению (договоренности об обмене - ред.)", - пояснил Сайдик.
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