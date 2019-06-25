В ОБСЕ призвали говорить о конкретных людях в обсуждении обмена пленными

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик во время пресс-конференции по результатам заседания подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины

ВЕНА, 25 июня - РИА Новости. Представитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик призвал обсуждать судьбы конкретных людей, а не цифры в переговорах о возможном обменом пленными между Киевом и Донбассом.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что процесс обмена удерживаемыми лицами между сторонами конфликта на Украине должен возобновиться после выборов президента в стране. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обмен может состояться осенью.

"Говорить конкретно об этом было бы преждевременно", - заявил Сайдик РИА Новости в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности, отвечая на вопрос о сроках возможного обмена.

Он отметил, что назначение новым представителем Украины в гуманитарной подгруппе бывшего омбудсмена Валерии Лутковской - "это действительно очень разумный и, я бы даже сказал, положительный шаг". "Я с ней долго работал, она была омбудсменом по правам человека, я считаю, что она очень серьезно работала. Это для меня почва для надежд", - отметил дипломат.