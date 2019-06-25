Руденя сообщил Путину о выплате долгов по зарплате на вагонзаводе в Торжке

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о полном погашении задолженности по заработной плате на Торжокском вагоностроительном заводе, все рабочие места там сохранены.

Путин во вторник провел рабочую встречу с руководителем региона, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"Хотел бы сказать, что по вашему поручению полностью погашена (задолженность по) зарплате на Торжокском вагоностроительном заводе", - сообщил Руденя в ходе встречи.

Это второе такое предприятие, работающее в регионе, наряду с Тверским вагоностроительным заводом. Завод в Торжке был признан банкротом, его выкупил "Трансмашхолдинг", напомнил глава региона.

"Торжок полностью погасил зарплату до рубля, и теперь там будет организована вторая линия сборки наших новых и специальных вагонов, и теперь эти два предприятия будут работать как единое целое", - проинформировал он.

"Все рабочие места сохранены, организованы дополнительные рабочие места. Поэтому никто не оказался (без работы), ваше поручение они выполнили в полном объеме", - заключил Руденя.

Говоря в целом о средней заработной плате в регионе, он заверил, что здесь выполняются все показатели, все запланированные и необходимые решения во исполнение указов. Глава региона отметил, что стоимость трудового патента для иностранцев в Тверской области является одной из самых высоких.

"Вы видите, что с ростом стоимости патента у нас количество выданных иностранцам патентов резко уменьшилось. И сегодня безработица составляет в Тверской области 0,6 процента, это один из лучших показателей", - уточнил Руденя.