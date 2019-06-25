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РИА Новости

Суд в Армении отправил на доследование дело экс-президента Кочаряна

Вчера, 15:28
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© AFP 2019 / Vahram BaghdasaryanЭкс-президент Армении Роберт Кочарян в суде
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде
© AFP 2019 / Vahram Baghdasaryan
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Армении во вторник отменил решение суда первой инстанции о приостановлении дела в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна и направлении дела в Конституционный суд, дело направлено на доследование, передает корреспондент РИА Новости.
"Решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд отменяется. Дело направляется в суд общей юрисдикции на доследование ", - сказал судья Армен Даниелян.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его защитники намерены во вторник бойкотировать заседание Апелляционного суда, во время которого будет оглашено решение суда, сообщила пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.
Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян ранее прекратил рассмотрение дела Кочаряна, обвинив его адвокатов в попытке затягивания процесса, он заявил, что огласит решение 25 июня. Ранее адвокат Кочаряна Ованнес Худоян попросил рассмотреть его ходатайство с просьбой приостановить разбирательство и направить дело в Конституционный суд, чтобы уточнить существующие правовые пробелы. Однако судья не разрешил защитнику представить ходатайство и заявил о прекращении заседания.
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Апелляционный суд рассматривал сразу два вопроса, касающиеся Кочаряна – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно было направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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