В ОБСЕ надеются, что "хлебное" перемирие в Донбассе согласуют 2 июля

ВЕНА, 25 июня - РИА Новости. Представитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик выразил надежду, что на следующем раунде переговоров 2 июля удастся согласовать новое перемирие.

"Мы по этому поводу сейчас работаем. Честно, я просто надеюсь, как я говорил в своем выступлении перед прессой в Минске, я действительно надеюсь, что мы сможем принять такое решение второго июля", - заявил Сайдик РИА Новости в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском перемирие, которые контактная группа объявляла неоднократно, будет более устойчивым, Сайдик заявил, что "это не зависит от того, кто где президент".

"Это зависит от того, умеют ли стороны держать свое слово. Все стороны конфликта, не только одна сторона", - добавил дипломат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.