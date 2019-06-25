Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T15:26Z
https://ria.ru/20190625/1555898488.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155567/62/1555676220_0:279:3145:2048_1036x0_80_0_0_7d0e74b0087770a6b2d58c729a48d3aa.jpg
РИА Новости

В ОБСЕ надеются, что "хлебное" перемирие в Донбассе согласуют 2 июля

Вчера, 15:26
143
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина устраняет повреждения жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
Мужчина устраняет повреждения жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина устраняет повреждения жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ВЕНА, 25 июня - РИА Новости. Представитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик выразил надежду, что на следующем раунде переговоров 2 июля удастся согласовать новое перемирие.
"Мы по этому поводу сейчас работаем. Честно, я просто надеюсь, как я говорил в своем выступлении перед прессой в Минске, я действительно надеюсь, что мы сможем принять такое решение второго июля", - заявил Сайдик РИА Новости в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.
Последствия обстрела Ясиноватой
18 июня, 14:54
Новое перемирие не будет эффективным без дополнительных мер, заявили в ДНР
Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском перемирие, которые контактная группа объявляла неоднократно, будет более устойчивым, Сайдик заявил, что "это не зависит от того, кто где президент".
"Это зависит от того, умеют ли стороны держать свое слово. Все стороны конфликта, не только одна сторона", - добавил дипломат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
110200
Обсудить 0
ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик во время пресс-конференции по результатам заседания подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины
В ОБСЕ призвали говорить о конкретных людях в обсуждении обмена пленными
РИА
Новости
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
Сайдик поприветствовал возобновление переговоров "нормандской четверки"
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Вакарчук выступил против предоставления Донбассу особого статуса
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не получала официальных уведомлений от украинской делегации
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
Польская прокуратура оставила на свободе россиянина Лисова
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху оценил консультации глав Совбезов России, США и Израиля
Автокортеж ОБСЕ в Донбассе
Новый глава миссии ОБСЕ на Украине впервые посетил ЛНР с рабочим визитом
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
Венесуэла намерена провести переговоры с Рособоронэкспортом на "Армии-2019"
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что у него есть документы "черной кассы" мэра Одессы
Филарет Денисенко
Филарет обвинил "новую церковь" Украины в захвате храмов
Роберт Кочарян в суде
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя сообщил Путину о выплате долгов по зарплате на вагонзаводе в Торжке
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
Зеленский уволил Стефанчука с должности советника президента
Сенатор Алексей Пушков
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния