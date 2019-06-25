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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жителям московского региона недолго придется отдыхать от жары, после надвигающегося похолодания зной вернется в столицу в первой декаде июля, рассказал РИА Новости заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"Примерно после 5 июля вернется жаркая погода", - сказал эксперт.
"Сейчас в столице похолодало, но это все равно на четыре градуса выше среднего показателя за предыдущие годы", - отметил Цыганков.
На предыдущей неделе в Москве установилась 30-градусная жара. Синоптики объявляли "оранжевый" уровень погодной опасности в столице. Но в последних числах июня, по прогнозу метеорологов, в Москве ожидаются сильные дожди и похолодание до 15 градусов тепла.
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