Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жителям московского региона недолго придется отдыхать от жары, после надвигающегося похолодания зной вернется в столицу в первой декаде июля, рассказал РИА Новости заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Примерно после 5 июля вернется жаркая погода", - сказал эксперт.

"Сейчас в столице похолодало, но это все равно на четыре градуса выше среднего показателя за предыдущие годы", - отметил Цыганков.