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РИА Новости

Нетаньяху оценил консультации глав Совбезов России, США и Израиля

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал состоявшиеся в Иерусалиме консультации руководителей советов безопасности РФ, США и Израиля "хорошим стартом", который будет иметь продолжение.
Секретарь СБ РФ Николай Патрушев, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат во вторник впервые в трехстороннем формате обсуждали ситуацию в Сирии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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"Это хороший старт, и у него будет продолжение... Я надеюсь, что продолжение будет в ближайшем будущем в Израиле, поскольку у нас есть цель, которую мы хотим достичь для укрепления безопасности и стабильности в регионе, безопасности Государства Израиль", - сказал Нетаньяху, которого цитирует его пресс-служба.
Он пояснил, что речь идет о готовности трех держав работать над выводом из Сирии всех иностранных сил, которые появились там с началом внутреннего конфликта в 2011 году. Нетаньяху предположил, что этот вопрос будет обсуждаться президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чья встреча ожидается на этой неделе в японском городе Осака на полях "Большой двадцатки".
"Две сверхдержавы вместе с Израилем согласились, что мы должны стремиться к тому, чтобы все иностранные силы, которые были введены в Сирию с 2011 года, ее покинули... Этот вопрос будет также обсуждаться президентами Трампом и Путиным", - сказал Нетаньяху.
Израильтян больше всего беспокоит присутствие на своих северных границах сил Ирана. Нетаньяху повторил, что еврейское государство "сотни раз" действовало против иранского военного присутствия в Сирии и готово продолжать операции.
"Мы полны решимости выдворить Иран из Сирии", - сказал премьер-министр.
Как ранее сообщалось, российские участники встречи в Иерусалиме выступили против попыток Израиля и США представить Иран главной угрозой региональной безопасности и призвали принять "взаимные встречные шаги" для снижения ирано-израильской напряженности.
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияСШАИзраильВ мире
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