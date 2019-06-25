Нетаньяху оценил консультации глав Совбезов России, США и Израиля

ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал состоявшиеся в Иерусалиме консультации руководителей советов безопасности РФ, США и Израиля "хорошим стартом", который будет иметь продолжение.

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат во вторник впервые в трехстороннем формате обсуждали ситуацию в Сирии.

"Это хороший старт, и у него будет продолжение... Я надеюсь, что продолжение будет в ближайшем будущем в Израиле, поскольку у нас есть цель, которую мы хотим достичь для укрепления безопасности и стабильности в регионе, безопасности Государства Израиль", - сказал Нетаньяху, которого цитирует его пресс-служба.

Он пояснил, что речь идет о готовности трех держав работать над выводом из Сирии всех иностранных сил, которые появились там с началом внутреннего конфликта в 2011 году. Нетаньяху предположил, что этот вопрос будет обсуждаться президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чья встреча ожидается на этой неделе в японском городе Осака на полях "Большой двадцатки".

"Две сверхдержавы вместе с Израилем согласились, что мы должны стремиться к тому, чтобы все иностранные силы, которые были введены в Сирию с 2011 года, ее покинули... Этот вопрос будет также обсуждаться президентами Трампом и Путиным", - сказал Нетаньяху.

Израильтян больше всего беспокоит присутствие на своих северных границах сил Ирана. Нетаньяху повторил, что еврейское государство "сотни раз" действовало против иранского военного присутствия в Сирии и готово продолжать операции.

"Мы полны решимости выдворить Иран из Сирии", - сказал премьер-министр.