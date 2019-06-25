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РИА Новости

Прекратившим полеты в Грузию российским авиакомпаниям компенсируют потери

Вчера, 15:19
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СЕНЕЖ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям РФ прямых потерь из-за остановки полетов в Грузию, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
"Что касается финансов (потерь авиакомпаний РФ из-за остановки полетов в Грузию - ред.). Там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьёзная работа, она потребует времени и расчетов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно, речь, конечно, должна идти прежде всего о прямых потерях", - рассказал Акимов
Он не ответил на вопрос, будут ли это субсидии. "Механизм прорабатывается", - сказал он. Акимов добавил, что объём поддержки будет зависеть от того, сколько будет предъявлено билетов к возврату. "Это счетный вопрос, поэтому рано пока об этом говорить... Я поручил в субботу при проведении совещания к среде данные предоставить. Они будут готовы. Я знаю, что эта работа идёт", - рассказал вице-премьер.
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истины
24 июня, 18:03
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истиныНе осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.
Ранее он сообщил о планах провести в среду совещание по ситуации с прекращением полетов в Грузию. Акимов уточнил, что участие в совещании, как планируется, примут все причастные: Минтранс, ФТС, ФСБ, МИД и авиакомпании.
"Мы договорились собраться и актуализировать ситуацию по состоянию на начало недели и заодно приступить к вопросу по расчету компенсаций", - сказал Акимов.
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