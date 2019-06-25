Курс нацвалюты Грузии стал стремительно падать и достиг рекордного минимума

ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Национальная валюта Грузии в последние дни стала стремительно падать и достигла исторического минимума после запрета авиасообщения с РФ, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Национального банка Грузии, обменный курс лари по отношению к доллару на 25 июня составил 2,79 лари. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0147 лари.
При этом коммерческий курс ведущих банков страны отличается, так в банке "Terabank" заявили РИА Новости, что приобрести 1 доллар можно за 2,84 лари, такой же курс в банке "ТиБиСи".
В обменных пунктах в Тбилиси фиксируются более высокие цифры. Приобрести один доллар возможно за 2,85-2,86 лари.
"Мы ожидали, что будут скачки. Главное, чтобы все стабилизовалось и динамика роста не сохранялась. Посмотрим, что будет дальше", - сказал РИА Новости сотрудник пункта Мераб Ломая.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.