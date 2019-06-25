Курс нацвалюты Грузии стал стремительно падать и достиг рекордного минимума

ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Национальная валюта Грузии в последние дни стала стремительно падать и достигла исторического минимума после запрета авиасообщения с РФ, передает корреспондент РИА Новости.

По данным Национального банка Грузии, обменный курс лари по отношению к доллару на 25 июня составил 2,79 лари. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0147 лари.

При этом коммерческий курс ведущих банков страны отличается, так в банке "Terabank" заявили РИА Новости, что приобрести 1 доллар можно за 2,84 лари, такой же курс в банке "ТиБиСи".

В обменных пунктах в Тбилиси фиксируются более высокие цифры. Приобрести один доллар возможно за 2,85-2,86 лари.

"Мы ожидали, что будут скачки. Главное, чтобы все стабилизовалось и динамика роста не сохранялась. Посмотрим, что будет дальше", - сказал РИА Новости сотрудник пункта Мераб Ломая.