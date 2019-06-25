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РИА Новости

Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Зариф

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после того, как США ввели очередные санкции против Ирана.
"Именно мы никогда не будем стремиться к ядерному оружию", - цитирует телерадиокомпания IRIB слова министра, который объяснил это религиозными убеждениями. Зариф фактически повторил не раз озвучивавшуюся руководством страны позицию в отношении ядерного оружия.
Так, верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече в июне с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который посетил Тегеран с посланием от президента США Дональда Трампа, заявил, что у Ирана нет планов производить ядерное оружие, поскольку оно находится под запретом.
Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, отмечал, что стремление США не допустить получение Тегераном ядерного оружия не имеет под собой оснований.
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США в понедельник объявили о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции являются "пропорциональным ответом США" на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран. Трамп заявил, что США "не допустят обладания Ираном ядерным оружием" и продолжения им "поддержки терроризма".
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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