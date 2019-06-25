Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Зариф

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после того, как США ввели очередные санкции против Ирана.

"Именно мы никогда не будем стремиться к ядерному оружию", - цитирует телерадиокомпания IRIB слова министра, который объяснил это религиозными убеждениями. Зариф фактически повторил не раз озвучивавшуюся руководством страны позицию в отношении ядерного оружия.

Так, верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече в июне с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который посетил Тегеран с посланием от президента США Дональда Трампа, заявил, что у Ирана нет планов производить ядерное оружие, поскольку оно находится под запретом.

Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, отмечал, что стремление США не допустить получение Тегераном ядерного оружия не имеет под собой оснований.