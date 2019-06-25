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РИА Новости

В воздушном пространстве стран Балтии начались учения ВВС НАТО

Вчера, 15:13
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© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Архивное фото
РИГА, 25 июн – РИА Новости. Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2 начались в небе над странами Балтии во вторник, сообщает пресс-служба министерства обороны Латвии.
Целью учений является отработка контроля и наблюдения за воздушным пространством силами НАТО, контроль и отработка взаимодействия сил воздушного патрулирования НАТО и региональных военно-воздушных сил (ВВС). Учения проходят ежегодно.
"Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2 начались в небе над странами Балтии во вторник, в них примут участие более 20 воздушных судов", - сказано в сообщении.
Во время полетов также будут отрабатываться процедуры поиска и спасения, будет имитироваться утрата коммуникационных сигналов самолетов, дозаправка истребителей в воздухе.
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В учениях принимают участие истребители ВВС Венгрии JAS-39, истребители королевских ВВС Испании F/A-18 и истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon. Также в них задействованы истребители ВВС Польши, Финляндии, Германии, Швеции и Норвегии, а также голландский самолет-заправщик KDC-10. Дополнительный контроль и управление будет осуществлять самолет E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.
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