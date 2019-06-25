В воздушном пространстве стран Балтии начались учения ВВС НАТО

РИГА, 25 июн – РИА Новости. Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2 начались в небе над странами Балтии во вторник, сообщает пресс-служба министерства обороны Латвии.

Целью учений является отработка контроля и наблюдения за воздушным пространством силами НАТО, контроль и отработка взаимодействия сил воздушного патрулирования НАТО и региональных военно-воздушных сил (ВВС). Учения проходят ежегодно.

"Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2 начались в небе над странами Балтии во вторник, в них примут участие более 20 воздушных судов", - сказано в сообщении.

Во время полетов также будут отрабатываться процедуры поиска и спасения, будет имитироваться утрата коммуникационных сигналов самолетов, дозаправка истребителей в воздухе.