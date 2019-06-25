Минфин России не ожидает укрепления или ослабления рубля до конца года

ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Минфин РФ не ожидает укрепления или ослабления рубля до конца текущего года, отмечая, что его курс остаётся "плавающим", об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах конференции Bloomberg в Лондоне.

"Мы не ожидаем ни укрепления, ни ослабления (рубля до конца года - ред.), у нас плавающий курс. Мы ожидаем, что он продолжит "плавать", - сказал он, комментируя сильное укрепление российской национальной валюты с начала текущего года.