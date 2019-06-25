В Москве завели дело на медсестру, пытавшуюся привязать ребенка к кровати

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на медсестру детской больницы в Москве, которая пыталась привязать ребенка к кровати, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
По словам официального представителя ГСУСК, во вторник в ходе мониторинга СМИ следователи обнаружили видео, снятое в одной из детских больниц в центре Москвы. На кадрах видно, как медсестра применяет физическую силу к малолетнему пациенту, а затем пытается привязать его к кровати.
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"По факту применения насилия в отношении ребенка в одной из детских больниц столицы возбуждено уголовное дело", - заявила Иванова.