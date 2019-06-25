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РИА Новости

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Вчера, 15:05
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.
Защита может обжаловать это решение в 15-дневный срок. Как заявил судья, сумма залога, внесенная за освобождение бывшего лидера страны, будет возвращена.
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Экс-президент и его защитники бойкотировали сегодняшнее заседание, на котором рассматривалось сразу два вопроса — жалоба прокуратуры на изменение меры пресечения Кочаряну и жалоба на приостановление производства по делу.

Арест Роберта Кочаряна

Двадцать шестого июля 2018 года Специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день его арестовали.
В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу бывшего президента Армении, оно было направлено в Конституционный суд.
Экс-президенту также вменяется получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян называет обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
21 июня, 14:03
Адвокат Кочаряна обвинил суд в нарушении прав подзащитного
Обвинение также предъявлено экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в армянской армии.
В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который проиграл выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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Роберт КочарянАрменияВ мире
Популярные комментарии
Как хорошо что у нас нету экс-президентов, а только по жизненные падишахи есть.
25 июня, 15:36
Вася Кремлеботов
16810116
Армения тоже покатилась, как Грузия и Украина... Так же кончит...
25 июня, 15:45
Alex Ak.
2531119
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