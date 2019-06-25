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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Парламент Молдавии назначил нового главу Службы информации и безопасности

Вчера, 15:04
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании во вторник назначил новым главой Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Есауленко, сообщила спикер Зинаида Гречаный.
"Есауленко 59 голосами назначен новым главой Службы информации и безопасности. Поздравляем вас с этим назначением", - заявила Гречаный.
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Есауленко принес присягу сразу после подсчета голосов прямо в зале заседания парламента. Он отметил, что в своей работе не будет руководствоваться политическими интересами.
"Могу заявить, что в прошлом, как и сейчас, я не был назначен из-за политических причин. Если будет выявлена моя связь с Демпартией, то я готов подать в отставку", - заявил Есауленко.
С ноября 2018 года Есауленко был замдиректора СИБ. После отставки прежнего директора СИБ Василия Ботнаря, он был назначен и.о. директора.
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
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