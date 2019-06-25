ГД приняла во втором чтении проект о труде осужденных вне колоний-поселений

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла во втором чтении проект закона о возможности привлекать к труду осужденных к принудительным работам и заключенных в колониях-поселениях.

Проект был внесен в Госдуму группой членов Совета Федерации. Как отмечают авторы проекта, колонии-поселения в вопросах трудоустройства осужденных привязаны к месту своей дислокации, кроме того, при организации принудительных работ заключенные также должны находиться в пределах исправительного центра. Сенаторы отмечают, что законодательно не предусмотрена возможность размещения (проживания), работы осужденных на предприятиях или общежитиях вне колоний-поселений и исправительных центров.

Инициатива направлена на создание условий для организации труда лиц, приговоренных к принудительным работам.

"В целях привлечения к труду осужденных к принудительным работам на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, использующими труд этих осужденных, могут создаваться участки исправительных центров, расположенные вне исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся", - говорится в проекте закона.

Также в документе подчеркивается, что договор между исправительным центром и организацией, использующей труд осужденных, находящихся на участке исправительного центра, расположенном вне его территории, утверждается ФСИН.

По мнению авторов, реализация проекта позволит с минимальными затратами федерального бюджета расширить возможности использования труда осужденных-поселенцев и осужденных к принудительным работам в различных отраслях экономики.