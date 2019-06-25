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РИА Новости

Изменения климата могут повлиять на туризм, считает греческий ученый

Вчера, 14:58
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АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. В Греции из-за изменений климата будет больше жарких дней, меньше дождей, и это скажется на туризме, на сельском хозяйстве, на всей экономике в целом, считает профессор кафедры метеорологии и климатологии Университета Аристотеля в Салониках Продромос Занис.
Ученый занимается проблемами изменения климата и их влияния на Средиземноморье.
Восточное Средиземноморье считается одним из наиболее уязвимых к изменению климата регионов в мире, особенно с учётом его более теплых и сухих условий. По прогнозам Заниса, к концу 21-го века количество осадков в Греции сократится на 15%.
"Здесь, в Греции, к примеру, будут чаще засухи, будет большая температура. Эти климатические изменения оказывают значительное влияние и на туризм, необходимы изменения в обслуживании туристов. Нужны лучшие условия кондиционирования", - сказал Занис РИА Новости.
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По его мнению, туристам придётся менять привычки и время отпусков.
"Людям придется ездить в другое время, чем обычно они привыкли, - весной и осенью, поменяются туристические сезоны в будущем климате. Поменяются и направления туризма – кто-то может поехать в горы вместо моря. Может поменяться туристическая карта", - считает учёный.
По его мнению, расположенные севернее районы будут иметь лучшие условия для туристов, и они поедут туда.
"Очень значительные последствия изменений климата могут быть также для сельского хозяйства. Потребуется адаптировать сельское хозяйство, производить в другом климате, более жарком, более сухом. Виды культур должны быть более выносливыми к климатическим переменам", - полагает учёный.
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Он считает, что климат повлияет и на сферу энергетики. "Когда условия намного более жаркие, надо тратить больше денег на кондиционирование, для поддержания потребления энергии, для сохранения комфортного внутреннего пространства и летом, и, возможно, зимой", - сказал Занис.
По его словам, то, что в Греции и в Европе будет больше очень жарких дней, - это сценарии будущего.
"Похоже, что растет частота появления таких происшествий, как зной. Но могут вырасти и другие экстремальные происшествия - дожди. То есть, в среднем дождей может быть меньше, но они будут более интенсивными, с наводнениями в некоторых регионах, и мы это видим. Мы уже видим более частые экстремальные случаи жары, мы видим происшествия с наводнениями, которые по сравнению с прошлым происходят несколько чаще, а в будущем они, похоже, будут более частыми", - сказал учёный.
По его мнению, бороться с этим можно только одним путём - уменьшить выбросы СО и переходить к альтернативным источником энергии, без углерода, carbon free.
"И цель Европы пойти на второе соглашение по климату, к 2050 году выбросы СО должны быть нулевыми. Это означает, что вся экономика должна повернуться к альтернативным источникам энергии. Думаю, к этому мы должны идти - к альтернативным источникам энергии. И изменить мышление каждого из нас, каждого человека, обучить, что мы идем к другому климату, и надо научить уважать окружающую среду, уважать изменения, которые происходят в окружающей среде и приспосабливаться к ним", - сказал учёный.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПРОГНОЗЫ
Согласно исследованиям Национальной обсерватории Афин (НОА), в Греции жаркие дни с максимальной температурой выше 35 градусов по Цельсию и ночи с минимальной температурой не менее 26 градусов постепенно наступают все раньше, и их становится все больше. В Афинах в 2006–2015 годах очень жарких дней с максимальной температурой более 37 градусов было в четыре раза больше, чем в период с 1976 по 1985 год.
Жарких ночей с температурой выше 26 градусов в Афинах и Никосии в течение последних 40 лет становилось больше соответственно на 10 и 17 за десятилетие, и больше, чем в любое другое десятилетие с конца XIX века, говорится в исследовании.
По мнению ученых, показательно, что Афины страдали от ранней жары в июне в 2007, 2010, 2016 и 2017 годах.
Исследователи прогнозируют дальнейшее увеличение количества жарких дней. Ожидается, что средняя продолжительность тропического и жаркого периода в регионе Восточного Средиземноморья увеличится на 20 дней в ближайшем будущем (в 2021–2050 годах) и на два месяца в отдаленном будущем (2071–2100 годы) по сравнению с периодом 1971–2000 годов.
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Изменения климата могут привести к опустыниванию трети территории Греции в ближайшие десятилетия. Прежде всего под угрозой опустынивания находятся восточный Пелопоннес и почти все Эгейские острова.
Ученые полагают, что государства должны серьезно относиться к изменениям и подготовиться к рискам.
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ТуризмклиматГрецияРИА Наука
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