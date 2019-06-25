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РИА Новости

Биография Аллы Покровской

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР Алла Покровская с наградой во время церемонии вручения премий деятелям искусства старшего поколения на благотворительном концерте-премии Фонда "Артист"
Народная артистка РСФСР Алла Покровская с наградой во время церемонии вручения премий деятелям искусства старшего поколения на благотворительном концерте-премии Фонда Артист
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Советская и российская актриса Алла Борисовна Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в театральной семье. Ее отцом был знаменитый оперный режиссер, народный артист СССР Борис Покровский (1912-2009), мать – режиссер Центрального детского театра Анна Некрасова (1913-2003).
После окончания школы Алла Покровская поступила на филологический факультет Педагогического института, где проучилась год. Начала заниматься в театральном кружке при Доме учителя. Благодаря этой подготовке Покровская поступила в Школу-студию МХАТ.
В 1959 году, окончив Школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына), была принята в труппу Московского театра "Современник". На сцене "Современника" сыграла более 30 ролей, среди них – Вероника в "Вечно живых" Виктора Розова, Лида в "Старшей сестре" Александра Володина, Софья Перовская в "Народовольцах" Александра Свободина, Наташа в пьесе "На дне" Максима Горького, Маша в "Эшелоне" Михаила Рощина, Фру Альвинг в постановке "Привидения" Генрика Ибсена, Жанна Кораблева в "Аккомпаниаторе" Александра Галина и др.
В 1999 году она была занята в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова) в спектакле "Идиот" по роману Федора Достоевского, где исполняла роль Елизаветы Епанчиной.
В 2004 году Алла Покровская была принята в труппу МХТ имени А.П. Чехова. В этом же году дебютировала в двух спектаклях: "Изображая жертву" братьев Пресняковых (женщина в кимоно) и "Мещане" Максима Горького (Акулина Ивановна).
За работу в "Мещанах" (постановка Кирилла Серебренникова) Алла Покровская и Андрей Мягков были удостоены театральной премии "Чайка" (2004, номинация "Лучший актерский дуэт").
Также Покровская играла Арину Петровну Головлеву в "Господах Головлевых" Михаила Салтыкова-Щедрина (2005).
В текущем репертуаре театра Алла Покровская была занята в спектаклях "Дом" Евгения Гришковца и Анны Матисон (Валентина Николаевна), "Дыхание жизни" Дэвида Хэйра (Мадлен Палмер), "Правда – хорошо, а счастье лучше" Александра Островского (Филицата).
Также актриса играла Дерковскую в спектакле "Крутой маршрут" театра "Современник".
В качестве режиссера Алла Покровская поставила "Бабье царство" Антона Чехова в МХАТе имени А.П. Чехова, пьесы "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира и "Косметика врага" в Театре имени А. С. Пушкина.
Алла Покровская занималась преподавательской деятельностью. Она была профессором кафедры актерского мастерства Школы-студии МХАТ. Преподавала на актерском факультете Школы-студии в ее зарубежных филиалах (Летняя школа К. С. Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).
В кино Алла Покровская дебютировала в 1965 году в фильме "Строится мост". Актриса снималась в картинах "Июльский дождь" (1966), "Свой" (1969), "Нежданный гость" (1972), "Выбор цели" (1974), "Дневник директора школы" (1975), "Доброта" (1978), "Ответный удар" (телесериал "Следствие ведут Знатоки", 1978), "Охота на лис" (1980) и др.
В 2000-х годах она сыграла роли в фильмах и сериалах "Тормозной путь" (2007), "Черчилль" (2009), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011).
25 июня 2019 года Алла Покровская скончалась в Москве.
Алла Покровская была удостоена различных званий и наград. В 1985 году ей было присвоено звание Народная артистка РСФСР (1985). Актриса была награждена орденами Дружбы (1998) и Почета (2008).
Она была лауреатом премии Станиславского в номинации "Театральная педагогика. За воспитание нового поколения актеров" (1998), дважды лауреатом премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004), лауреатом театральной премии "Чайка" (2004).
Она была удостоена премии "Золотая Маска-2018" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Алла Покровская была замужем за известным актером и режиссером, народным артистом СССР Олегом Ефремовым (1927-2000). Их сын – Михаил Ефремов – известный актер театра и кино, заслуженный артист России. Ее внуки Николай и Никита Ефремовы тоже выбрали актерскую профессию.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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