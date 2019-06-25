Умерла народная артистка России Алла Покровская

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве на 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Похоронят актрису в четверг на Троекуровском кладбище, прощание состоится в театре.

Алла Покровская родилась в столице в творческой семье и с детства мечтала о сцене. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу "Современника", где она проработала 45 лет.

В 2004-м Покровская перешла в МХТ им. Чехова. Много лет преподавала в школе-студии.

Актриса снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многие другие.