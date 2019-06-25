Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T14:03Z
https://ria.ru/20190625/1555892994.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150468/43/1504684340_0:207:1258:915_1036x0_80_0_0_779dbe4c86c75239de000dd0a4e0fc0b.jpg
РИА Новости
Культура

Умерла народная артистка России Алла Покровская

Вчера, 14:03
123838
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР Алла Покровская
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Народная артистка РСФСР Алла Покровская. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве на 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова.
Похоронят актрису в четверг на Троекуровском кладбище, прощание состоится в театре.
Алла Покровская родилась в столице в творческой семье и с детства мечтала о сцене. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу "Современника", где она проработала 45 лет.
В 2004-м Покровская перешла в МХТ им. Чехова. Много лет преподавала в школе-студии.
Актриса снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многие другие.
Алла Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Их сын Михаил, а также внуки Николай и Никита тоже выбрали актерскую профессию.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкОлег Ефремов и его жена Алла Покровская
Олег Ефремов и его жена Алла Покровская
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Олег Ефремов и его жена Алла Покровская
2710132572752
Обсудить 2
КультураАлла ПокровскаяОбщество
Популярные комментарии
Земля пухом ..
25 июня, 14:44
Отряды Путина
600702
Рекомендуем
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Лента
новостей
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Алла Покровская
Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Роберт Кочарян в суде
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния