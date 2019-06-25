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РИА Новости

Медведев рассказал о планах по повышению детских пособий до 10 тысяч рублей

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 25 июн — РИА Новости. Подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам достижения национальных целей развития в сфере демографии.
Планируется, что выплаты на первого и второго ребенка будут получать семьи, чей доход составляет до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас эта планка установлена на уровне полутора прожиточных минимумов.
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По словам Медведева, это пособие ежемесячно будет составлять более десяти тысяч рублей на одного ребенка.
Ранее во время прямой линии Владимир Путин отмечал, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка в среднем 10-11 тысяч рублей.
Также премьер напомнил, что почти в два раза увеличатся компенсации трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Эта мера начнет действовать с 1 июля. Кроме того, на Дальнем Востоке ввели единовременную выплату при рождении первенца. Она составляет двукратную величину прожиточного минимума.

"Будем продолжать софинансирование из федерального бюджета ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующего детей в регионах Дальнего Востока, включая Бурятию, Якутию, Сахалинскую область, Чукотский АО", — добавил премьер.

Проект "Демография" входит в число 12 нацпроектов, объявленных в "майском указе" президента. Он состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".
Проект "Демография" рассчитан до 2024 года, на него выделят более трех триллионов рублей. Внебюджетные источники финансирования нацпроекта не предусмотрены.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
А после 2024 года, что будет, воспитывайте и кормите детей кто как может?
25 июня, 16:00
Иван Васильев
96804021
А после достижения трехлетнего возраста ребенком ,родителям которые не могут устроить этого ребенка в детский сад из-за отсутствия таковых или мест в тех которые ещё остались,что делать ? В Хабаровском крае в отличии от других регионов выплата компенсаций родителям не предусмотрена .
25 июня, 16:12
Данил Некипелов
88115113
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