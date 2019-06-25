Мужчина, ставший жертвой серийного отравителя из Москвы, узнал его на фото

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Один из молодых людей, ставших жертвой так называемого "лимонадного отравителя" в центре Москвы, опознал своего обидчика по фотографии.
Ярослав Антипов, с которым удалось поговорить РИА Новости, после знакомства с этим молодым человеком на шесть часов впал в кому и несколько дней восстанавливал память в Боткинской больнице.
"По последней фотографии - это сто процентов он. И лицо, и одежда, и он так же сидел "на кортах". Здесь он бороду чуть сбрил, но все равно видно, что это он", - прокомментировал Антипов фотографию, опубликованную Telegram-каналом Mash. Незнакомец, по его словам, представился Муратом.
Инцидент, стоивший собеседника агентства здоровья, произошел 7 июня на Чистопрудном бульваре, где по вечерам в хорошую погоду всегда отдыхает множество молодежи.
По словам пострадавшего, после того, как он и двое его друзей сделали по глотку "Фанты", которую предложил выпить молодой человек, "буквально через минуту" он упал и потерял сознание.
Впоследствии его отвезли в Боткинскую больницу, где лечили от "отравления неизвестным веществом" до 13 июня. Шесть часов Антипов, по собственным словам, был в коме.
"Думаю, какие-то уловки были использованы, чтобы войти в доверие. Или [он] подходил к людям, которые наиболее коммуникабельные. Плюс атмосфера, которая располагает к общению и царит на Чистопрудном. Там часто незнакомые люди оказываются в компаниях. Может быть, поэтому мы особо не обратили внимания именно на него", - рассказал собеседник.
По его словам, из этой истории он вынес для себя одну мораль – в любой ситуации нужно быть бдительным. "Такое может произойти с каждым", - считает Антипов.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, была отравлена преступником. По сообщению сайта, жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал газировкой в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.
Сейчас подозреваемый задержан. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пока он проходит только по четырем эпизодам, но их может стать больше. Сейчас оперативники поднимают похожие преступления, чтобы сопоставить, не причастен ли к ним задержанный.
В ближайшее время должен решиться вопрос о заключении молодого человека под стражу. У подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом (возможно, феназепам, который он и подсыпал) и, предположительно, вещи ограбленных им людей, добавил источник.