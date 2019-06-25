Мужчина, ставший жертвой серийного отравителя из Москвы, узнал его на фото

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Один из молодых людей, ставших жертвой так называемого "лимонадного отравителя" в центре Москвы, опознал своего обидчика по фотографии.

Ярослав Антипов, с которым удалось поговорить РИА Новости, после знакомства с этим молодым человеком на шесть часов впал в кому и несколько дней восстанавливал память в Боткинской больнице.

"По последней фотографии - это сто процентов он. И лицо, и одежда, и он так же сидел "на кортах". Здесь он бороду чуть сбрил, но все равно видно, что это он", - прокомментировал Антипов фотографию, опубликованную Telegram-каналом Mash. Незнакомец, по его словам, представился Муратом.

Инцидент, стоивший собеседника агентства здоровья, произошел 7 июня на Чистопрудном бульваре, где по вечерам в хорошую погоду всегда отдыхает множество молодежи.

По словам пострадавшего, после того, как он и двое его друзей сделали по глотку "Фанты", которую предложил выпить молодой человек, "буквально через минуту" он упал и потерял сознание.

Впоследствии его отвезли в Боткинскую больницу, где лечили от "отравления неизвестным веществом" до 13 июня. Шесть часов Антипов, по собственным словам, был в коме.

"Думаю, какие-то уловки были использованы, чтобы войти в доверие. Или [он] подходил к людям, которые наиболее коммуникабельные. Плюс атмосфера, которая располагает к общению и царит на Чистопрудном. Там часто незнакомые люди оказываются в компаниях. Может быть, поэтому мы особо не обратили внимания именно на него", - рассказал собеседник.

По его словам, из этой истории он вынес для себя одну мораль – в любой ситуации нужно быть бдительным. "Такое может произойти с каждым", - считает Антипов.

О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village , одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, была отравлена преступником. По сообщению сайта, жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал газировкой в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.

Сейчас подозреваемый задержан. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пока он проходит только по четырем эпизодам, но их может стать больше. Сейчас оперативники поднимают похожие преступления, чтобы сопоставить, не причастен ли к ним задержанный.