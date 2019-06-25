Театр "Современник" выразил соболезнования в связи со смертью Покровской

Народная артистка РСФСР Алла Покровская с наградой во время церемонии вручения премий деятелям искусства старшего поколения на благотворительном концерте-премии Фонда "Артист"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московский театр "Современник", где с самого основания работала Алла Борисовна Покровская, скорбит об уходе этой уникальной актрисы, говорится в обращении театра.

"Для "Современника" уход Аллы Борисовны Покровской - огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить наш театр",- сказано в обращении.

Театр отмечает, что большинство из потрясающих работ, созданных Покровской на сцене, пришлись как раз на десятилетия ее работы в "Современнике".

"Алла Борисовна - не просто уникальная актриса. Она из редкого числа людей этой профессии, творчество которых строилось не только на невероятной органике и блистательной актерской технике. Покровская - аналитик каждой своей роли. Это умение осмыслить свое дело сделало Покровскую блистательным педагогом, лучшей среди равных в этом деле",- говорится в обращении.