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РИА Новости
Культура

Театр "Современник" выразил соболезнования в связи со смертью Покровской

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР Алла Покровская с наградой во время церемонии вручения премий деятелям искусства старшего поколения на благотворительном концерте-премии Фонда "Артист"
Народная артистка РСФСР Алла Покровская с наградой во время церемонии вручения премий деятелям искусства старшего поколения на благотворительном концерте-премии Фонда Артист
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московский театр "Современник", где с самого основания работала Алла Борисовна Покровская, скорбит об уходе этой уникальной актрисы, говорится в обращении театра.
"Для "Современника" уход Аллы Борисовны Покровской - огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить наш театр",- сказано в обращении.
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Театр отмечает, что большинство из потрясающих работ, созданных Покровской на сцене, пришлись как раз на десятилетия ее работы в "Современнике".
"Алла Борисовна - не просто уникальная актриса. Она из редкого числа людей этой профессии, творчество которых строилось не только на невероятной органике и блистательной актерской технике. Покровская - аналитик каждой своей роли. Это умение осмыслить свое дело сделало Покровскую блистательным педагогом, лучшей среди равных в этом деле",- говорится в обращении.
Коллектив театра "Современник" передает свои самые сердечные соболезнования сыну Покровской Михаилу Олеговичу Ефремову и всей её семье.
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КультураНовости культурыАлла ПокровскаяСовременник (театр)Москва
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