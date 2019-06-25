Польская прокуратура оставила на свободе россиянина Лисова

ВАРШАВА, 25 июн - РИА Новости. Польская прокуратура приняла решение оставить на свободе россиянина Дениса Лисова, экстрадиции которого добиваются правоохранительные органы Швеции, сообщил журналистам его адвокат Бартош Левандовский.

"Как вы видите, мы вышли из прокуратуры вместе. Прокурор не применил к господину Лисову ограничительных мер", - сказал Левандовский.

Он уточнил, что в течение нескольких недель польский суд рассмотрит запрос шведской стороны.

Другой адвокат Бабкен Хандзадян обратил внимание, что, требуя выдачи Лисова, шведские власти "фактически обрекают троих маленьких детей на то, чтобы они опять остались одни". По его мнению, в этом усматривается "нарушение прав ребенка и нарушение прав человека".

Сам Лисов заявил, что рад сегодняшнему решению прокурора. "Я очень рад, что могу находиться со своей семьей. Теперь я намерен заняться детьми, семейными делами", - сказал он.

Во вторник Лисов прибыл на допрос в окружную прокуратуру Варшавы. Ранее россиянин с тремя дочками в возрасте от 4 до 12 лет был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году попала в больницу с тяжелым заболеванием, из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Недавно шведские власти выдали европейский ордер на арест Лисова. Получив этот документ польские власти обязаны установить местонахождение и задержать Лисова.