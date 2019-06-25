Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T14:54Z
https://ria.ru/20190625/1555896206.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155241/97/1552419734_0:323:3066:2048_1036x0_80_0_0_538ef1f365b2cfb47ee106c97622d622.jpg
РИА Новости

Польская прокуратура оставила на свободе россиянина Лисова

Вчера, 14:54
403
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в Варшаве
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Россиянин Денис Лисов в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 июн - РИА Новости. Польская прокуратура приняла решение оставить на свободе россиянина Дениса Лисова, экстрадиции которого добиваются правоохранительные органы Швеции, сообщил журналистам его адвокат Бартош Левандовский.
"Как вы видите, мы вышли из прокуратуры вместе. Прокурор не применил к господину Лисову ограничительных мер", - сказал Левандовский.
Он уточнил, что в течение нескольких недель польский суд рассмотрит запрос шведской стороны.
Другой адвокат Бабкен Хандзадян обратил внимание, что, требуя выдачи Лисова, шведские власти "фактически обрекают троих маленьких детей на то, чтобы они опять остались одни". По его мнению, в этом усматривается "нарушение прав ребенка и нарушение прав человека".
Сам Лисов заявил, что рад сегодняшнему решению прокурора. "Я очень рад, что могу находиться со своей семьей. Теперь я намерен заняться детьми, семейными делами", - сказал он.
Россиянин Денис Лисов с дочерью Софией в Варшаве
11 апреля, 19:17
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг семьи Лисовых
Во вторник Лисов прибыл на допрос в окружную прокуратуру Варшавы. Ранее россиянин с тремя дочками в возрасте от 4 до 12 лет был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году попала в больницу с тяжелым заболеванием, из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Недавно шведские власти выдали европейский ордер на арест Лисова. Получив этот документ польские власти обязаны установить местонахождение и задержать Лисова.
В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочек в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше готова принять на обучение его старшую дочь.
1710100
Обсудить 0
ПольшаШвецияРоссияВ мире
Рекомендуем
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что у него есть документы "черной кассы" мэра Одессы
РИА
Новости
Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы 60 минут
Брод назвал оскорбление Скабеевой украинским депутатом примером русофобии
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху оценил консультации глав Совбезов России, США и Израиля
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Армянский депутат заявил об ошибке при подсчете голосов в ПАСЕ
Байкал
Иркутский суд оставил в силе решение о заводе по розливу байкальской воды
Грузинский лари
Курс нацвалюты Грузии стал стремительно падать и достиг рекордного минимума
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Зенитные ракетные комплексы С-400
Постпред США при НАТО надеется, что Трамп и Эрдоган найдут решение по С-400
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
Делегация Украины хочет отозвать приглашение Ягланда на форум в Канаде
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя передал Путину благодарность от "Вагонзавода" за заказы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД рассказали о ситуации в ПАСЕ
В Москве завели дело на медсестру, пытавшуюся привязать ребенка к кровати
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Постпред США в НАТО раскритиковала правила ЕС по оборонным проектам
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
В воздушном пространстве стран Балтии начались учения ВВС НАТО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния