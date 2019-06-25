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РИА Новости

Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy

Вчера, 14:52
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео взрыва, который произошел при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Ракета успешно стартовала в 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 мск) с мыса Канаверал во Флориде. После запуска два боковых ускорителя отделились, затем произошел сброс центральной ступени.
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В США состоялся первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy
Ускорители приземлились в посадочных зонах на площадках ВВС США во Флориде. Центральная ступень должна была сесть на плавучую платформу размерами 90 на 50 метров, однако ударилась о нее, взорвалась и упала в Атлантический океан.
По плану стартовавшая ракета должна вывести на три различные орбиты 24 экспериментальных исследовательских спутника ВВС, НАСА, частных компаний, иностранных клиентов и университетов.
Falcon Heavy — самая мощная из существующих сегодня ракет. Каждый из трех блоков первых ступеней оснащен девятью двигателями Merlin 1D.
Впервые ракета стартовала в феврале этого года. В апреле она вывела на орбиту спутник связи Arabsat 6A для Саудовской Аравии.
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Популярные комментарии
Использовать по несколько раз один и тот-же носитель ракеты - не выгодно! Во первых -где гарантии, что не будет микротрещин, и второе - Вы видите результат!!
25 июня, 15:25
Robin Bobin
45100019
Что-то пошло не так. Надеюсь найдут что. Классная и воплощенная идея.
25 июня, 15:06
Чья Чьо
24610127
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