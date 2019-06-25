Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео взрыва, который произошел при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Ракета успешно стартовала в 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 мск) с мыса Канаверал во Флориде. После запуска два боковых ускорителя отделились, затем произошел сброс центральной ступени.

Ускорители приземлились в посадочных зонах на площадках ВВС США во Флориде. Центральная ступень должна была сесть на плавучую платформу размерами 90 на 50 метров, однако ударилась о нее, взорвалась и упала в Атлантический океан.

По плану стартовавшая ракета должна вывести на три различные орбиты 24 экспериментальных исследовательских спутника ВВС, НАСА, частных компаний, иностранных клиентов и университетов.

Falcon Heavy — самая мощная из существующих сегодня ракет. Каждый из трех блоков первых ступеней оснащен девятью двигателями Merlin 1D.