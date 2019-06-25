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РИА Новости

В "Технограде" на ВДНХ откроется большая имидж-лаборатория для всей семьи

Вчера, 14:50
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© Фото : пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала"Большая имидж-лаборатория для всей семьи в "Технограде" на ВДНХ
Большая имидж-лаборатория для всей семьи в Технограде на ВДНХ
© Фото : пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала"
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "День имиджа и красоты" для всей семьи пройдет 28 июня в московском образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ - здесь проведут мастер-классы для детей и взрослых по аквагриму, макияжу, прическам и приготовлению косметики. Гостей мероприятия также ждут лекции об индустрии моды и тонкостях работы в сфере красоты.

Успеть за 30 минут

В московском образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ откроется первый салон красоты для всей семьи. Москвичам предложат новый формат семейного досуга, который станет интересен как взрослым, так и детям.
"Сейчас набирает обороты концепция умного отдыха, когда люди приходят на ВДНХ не просто погулять по парку и побывать в таких привлекательных павильонах как "Космос", а еще и чему-то научиться, открыть для себя новые вещи, познакомиться с профессией. А для многих людей это может быть реальной альтернативой карьерного развития. И, помимо всего прочего, человек может найти дополнительный источник дохода", - прокомментировал журналистам идею создания имидж-лаборатории для всей семьи в "Технограде" генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала" Максим Киселев.
Организаторы "Дня имиджа и красоты" в "Технограде" надеются, что в Москве появится новая традиция посещать салоны красоты всей семьей, где каждому предложат процедуру по душе.
"В чем уникальность этого проекта? В одном месте и в одно время мы соберем 48 специалистов из beauty и fashion индустрии из разных салонов красоты города. Время оказания услуг у нас будет 30 минут, то есть по полчаса для детей, для женщин и для мужчин. Кроме того, мы сделали доступными цены. Здесь мы действительно придумали новую модель оказания услуг" - рассказала на пресс-конференции образовательный партнер "Технограда" Наталья Солнцева.
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В рамках фестиваля красоты будут открыты салоны Beauty woman-лицо, Beauty woman-волосы, Beauty man волосы, экспресс-салон красивых рук и VIP нейл-студия, а также лаборатория по приготовлению персональной косметики и мастерская стиля и имиджа.
Женщины смогут попробовать фирменный макияж от лучших визажистов Москвы, сделать дизайн бровей, маникюр и экспресс-укладку. Мужчинам обещают модную стрижку, фирменный массаж головы и стайлинг. Каждый желающий сможет получить рекомендации от стилистов о том, как правильно выбирать одежду и что подходит именно им.

Все красивое – детям

"День имиджа и красоты" - праздник не только для взрослых, но и для детей. Маленьких посетителей ждут сказочные перевоплощения.
В "Технограде" будет работать детская мастерская "Принцессы и супергерои". Организаторы составили 6 вариантов имиджа для девочек и мальчиков: от принцесс до пиратов и супергероев. Рисовать на детских лицах будут гиппоалергенным аквагримом. Мальчикам сделают модные прически, а девочкам – любимые ими рожки, косички и пучки. Для детей весь день будет работать интерактивная площадка. Кроме того, всех гостей праздника ждут оздоровительные коктейли и чаи.

Погрузиться в профессию и узнать об имидже все

В рамках "Дня имиджа и красоты" также пройдёт профессиональный семинар "О профессиях beauty–индустрии. Как найти себя и преуспеть". Он будет интересен для специалистов beauty -индустрии и для тех, кто хотел бы попробовать себя в новой профессии - визажиста, бровиста, парихмахера или стилиста. Участники семинара обсудят, как преуспеть в сфере креативной индустрии, определить профессию мечты и найти свое призвание, опытные специалисты расскажут о плюсах и минусах профессии.
© Фото : пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала"Большая имидж-лаборатория для всей семьи в "Технограде" на ВДНХ
Большая имидж-лаборатория для всей семьи в Технограде на ВДНХ
© Фото : пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала"
Большая имидж-лаборатория для всей семьи в "Технограде" на ВДНХ
Только официально в Москве работают более 6 тысяч салонов красоты, неофициально эта цифра может быть гораздо больше. Beauty–сфера составляет серьезную часть экономики города, отметил руководитель АНО "Развитие человеческого капитала" Максим Киселев.
"Образовательный комплекс "Техноград" создан для того, чтобы люди любого возраста смогли открыть для себя новые возможности. Профессионалов это мероприятие познакомит с последними трендами, с информацией, которая поможет идти в ногу со временем. А для людей, которые до сих пор не имели отношения к beauty–индустрии, - это возможность увидеть, что новой профессии можно научиться. Более того, это можно сделать любимым делом жизни и при этом получать достойный доход. Ведь многие люди на разных этапах жизни пересматривают свои карьерные цели. Кроме того, немало мам после иногда достаточно длительных декретных отпусков не могут или не хотят вернуться к прежней профессии. Вся идея "Дня имиджа и красоты" связана с тем, чтобы люди могли расширить свои возможности", - пояснил Киселев.
Помимо семинаров и мастер-классов, гостей "Технограда" ждут увлекательные лекции историка костюма и эксперта моды Ольги Лебедевой. Лекция "Нелюбовный треугольник" будет посвящена трем выдающимся представителям мира высокой моды - Эльзе Скиапарелли, Коко Шанель и Кристиану Диору. В свою очередь, лекция "Русский авангард и его влияние на мировую современную моду" заинтересует людей, которые не представляют свою жизнь без искусства.
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