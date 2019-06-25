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РИА Новости

Санкции США против Ирана не смогут его поколебать, заявили в Сирии

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 25 июн – РИА Новости. Дамаск осудил во вторник решение американской администрации ввести новые санкции против Ирана, подобная политика не будет иметь ожидаемого эффекта и является главным фактором дестабилизации ситуации в регионе, заявила пресс-служба МИД Сирии.
США в понедельник ввели новые санкции в отношении Тегерана, направленные, в том числе, против верховного лидера страны Али Хаменеи, и заявили, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа.
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"Подобная американская политика является основной причиной дестабилизации ситуации в регионе и в мире, она представляет серьезную угрозу миру и безопасности на международном уровне… САР вновь подтверждает полную солидарность с руководством и народом Исламской республики в противостоянии американской браваде", - говорится в заявлении.
Дамаск полагает, что американские меры "ничего не стоят и не смогут поколебать решимость иранского народа отстоять суверенитет и независимость своей страны".
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией.
В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма". В ответ на последние введенные против страны меры в Тегеране заявили, что Вашингтон закрывает таким образом путь для дипломатии с Тегераном, а все утверждения американской администрации о готовности к переговорам с Ираном - это ложь.
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