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РИА Новости

Иркутский суд оставил в силе решение о заводе по розливу байкальской воды

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Владимир СмирновБайкал
Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Байкал. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Судебная коллегия Иркутского областного суда оставила в силе решение предыдущей инстанции о признании незаконным разрешения на строительство завода по розливу воды из Байкала, сообщил РИА Новости представитель областного суда.
Ранее сообщалось, что по решению Кировского районного суда Иркутска было приостановлено строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района. Положительная экологическая экспертиза, на основании которой было начато возведение объекта, признана судом незаконной. Основным инвестором проекта являлась Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. ООО "Аквасиб", представляющий в Приангарье интересы инвестора, обжаловал решение о закрытии завода в Иркутском областном суде.
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"Судебная коллегия по административным делам оставила в силе решение Кировского районного суда о закрытии завода по розливу воды из Байкала, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства.
В строительство завода по розливу байкальской воды планировалось инвестировать около 1,5 миллиарда рублей, проектная мощность предприятия должна была составлять 190 миллионов литров в год. Вывести предприятие на полную мощность планировалось в 2021 году, 20% продукции должны были пойти на российский рынок, 80% - на экспорт в Китай, Южную Корею, Монголию.
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