В Кирове депутат-пранкер кинул в полицейских муляж гранаты

КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. В Кирове полицейские задержали 21-летнего депутата Слободской городской думы, бросившего им под ноги муляж гранаты, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД.

Инцидент произошел накануне на улице Герцена. Полиция получила сообщение о бесхозном предмете, который, возможно, представляет опасность для окружающих. На место приехали сотрудники патрульно-постовой службы, но никакого предмета не нашли. Когда они докладывали об этом в дежурную часть, проходивший мимо молодой человек бросил под ноги одному из них предмет, который полицейские приняли за боевую гранату.

По словам представителя УМВД, сотрудники полиции задержали молодого человека, в соответствии с законом применив физическую силу и специальные средства — наручники. Позже выяснилось, что граната была муляжом.

В компании с задержанным были двое его знакомых, которые снимали все происходящее на камеру из припаркованной неподалеку машины. По данным полиции, все трое не работают, один один из них — несовершеннолетний. Вскоре выяснилось, что бросивший муляж гранаты молодой человек — депутат Слободской городской думы.

"Все трое были доставлены в отдел полиции, опрошены. Сейчас материалы передаются в Следственный комитет для принятия процессуального решения и квалификации данных действий, поскольку данный гражданин является депутатом и решение по нему могут принять только органы Следственного комитета", — добавил собеседник агентства.