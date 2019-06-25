Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T14:44Z
https://ria.ru/20190625/1555895422.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155589/53/1555895338_0:0:410:231_1036x0_80_0_0_852a632175a4be31741eb473be39f6b9.jpg
РИА Новости

В Кирове депутат-пранкер кинул в полицейских муляж гранаты

Вчера, 14:44
5957
КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. В Кирове полицейские задержали 21-летнего депутата Слободской городской думы, бросившего им под ноги муляж гранаты, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД.
Инцидент произошел накануне на улице Герцена. Полиция получила сообщение о бесхозном предмете, который, возможно, представляет опасность для окружающих. На место приехали сотрудники патрульно-постовой службы, но никакого предмета не нашли. Когда они докладывали об этом в дежурную часть, проходивший мимо молодой человек бросил под ноги одному из них предмет, который полицейские приняли за боевую гранату.
По словам представителя УМВД, сотрудники полиции задержали молодого человека, в соответствии с законом применив физическую силу и специальные средства — наручники. Позже выяснилось, что граната была муляжом.
В компании с задержанным были двое его знакомых, которые снимали все происходящее на камеру из припаркованной неподалеку машины. По данным полиции, все трое не работают, один один из них — несовершеннолетний. Вскоре выяснилось, что бросивший муляж гранаты молодой человек — депутат Слободской городской думы.
Скриншот видео крушения автомобиля в Новом Уренгое
2 апреля, 08:55
На Ямале пранкер разбил кувалдой свою машину
"Все трое были доставлены в отдел полиции, опрошены. Сейчас материалы передаются в Следственный комитет для принятия процессуального решения и квалификации данных действий, поскольку данный гражданин является депутатом и решение по нему могут принять только органы Следственного комитета", — добавил собеседник агентства.
По сведениям местных СМИ, речь идет о депутате Николае Дубравине, известном "социальными экспериментами". На его счету, в частности, инсценировка похищения девушки и "выбрасывание младенца" в мусорный бак.
Тайлер Баррис в суде Лос-Анджелеса, США
30 марта, 00:01
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
1451315230
Обсудить 7
МВД РФКировская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Если и дальше власть будет так поступать со своим народом, то не муляжи начнут в них бросать, а настоящие гранаты.
25 июня, 16:21
Иван Васильев
3000111
А вас не смуцщает, что это "власть" и кидает?
25 июня, 16:34
Всеволод Галкин
710104
Рекомендуем
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
РИА
Новости
Кадры задержания гражданина Польши, осужденного за шпионаж
Опубликовано видео задержания поляка, пытавшегося получить данные о С-300
Потерпевшая по делу об отравлении газировкой рассказала о случившемся
В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя
Лента
новостей
Подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Опубликовано видео взрыва центральной ступени ракеты Falcon Heavy при посадке
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
Обменный пункт в Грузии
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
Разработчик рассказал о замене американских материалов для самолета МС-21
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Возвращение России в ПАСЕ затягивается, но денег от нее ждут
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния