Французская певица исполнит в Екатеринбурге хиты Азнавура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Концерт, посвященный 95-летию известного французского шансонье Шарля Азнавура, с участием французской певицы Анкине пройдет в среду на сцене Свердловского театра музыкальной комедии, сообщает департамент информационной политики области.

"Двадцать шестого июня на малой сцене Свердловского театра музыкальной комедии при содействии правительства Свердловской области состоится концерт, посвященный 95-летию известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура", - говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия выступают генконсульство Франции в Екатеринбурге и почетный консул Армении в Екатеринбурге. В рамках концерта знаменитые шлягеры исполнит французская певица Анкине, которая прибыла из Парижа в Екатеринбург для участия в мероприятии.

Планируется, что в открытии концерта примет участие вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, министр-советник посла Франции в России Поль-Бертран Барэ, представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов.

Идея провести такой концерт получила развитие на мартовской встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с генеральным консулом Франции в Екатеринбурге Пьером-Аленом Коффинье. Стороны назвали ее "прекрасным культурным проектом, объединяющим людей разных национальностей и творческих предпочтений", уточняет департамент.