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РИА Новости
Свердловская область

Французская певица исполнит в Екатеринбурге хиты Азнавура

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / PAN Photo/Грант Хачатрян / Перейти в фотобанкШарль Азнавур
Шарль Азнавур
© РИА Новости / PAN Photo/Грант Хачатрян
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Концерт, посвященный 95-летию известного французского шансонье Шарля Азнавура, с участием французской певицы Анкине пройдет в среду на сцене Свердловского театра музыкальной комедии, сообщает департамент информационной политики области.
"Двадцать шестого июня на малой сцене Свердловского театра музыкальной комедии при содействии правительства Свердловской области состоится концерт, посвященный 95-летию известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура", - говорится в сообщении.
Организаторами мероприятия выступают генконсульство Франции в Екатеринбурге и почетный консул Армении в Екатеринбурге. В рамках концерта знаменитые шлягеры исполнит французская певица Анкине, которая прибыла из Парижа в Екатеринбург для участия в мероприятии.
Планируется, что в открытии концерта примет участие вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, министр-советник посла Франции в России Поль-Бертран Барэ, представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов.
Шарль Азнавур
21 марта, 20:52
Шарлю Азнавуру присудили премию BraVo за вклад в музыкальную культуру
Идея провести такой концерт получила развитие на мартовской встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с генеральным консулом Франции в Екатеринбурге Пьером-Аленом Коффинье. Стороны назвали ее "прекрасным культурным проектом, объединяющим людей разных национальностей и творческих предпочтений", уточняет департамент.
Шарль Азнавур (настоящее имя Шамруз Варенаг Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро продал 100 миллионов дисков, написал 1,2 тысячи песен, сыграл 80 ролей в фильмах, выпустил 294 альбома и провел более тысячи концертов в 94 странах мира. Он умер в 2018 году.
Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур. Архивное фото
14 ноября 2018, 16:37Культура
Память Шарля Азнавура могут почтить посмертным сборником его песен
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Свердловская областьЕвгений КуйвашевШарль АзнавурФранцияСвердловская областьЕкатеринбургВ мире
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