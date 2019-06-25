Прощание с Аллой Покровской состоится в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР, профессором, известным театральным педагогом Аллой Покровской, скончавшейся во вторник на 82-м году жизни, состоится в МХТ им. Чехова, предположительно, 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Прощание с Аллой Борисовной пройдет в Московском художественном театре им. Чехова, предположительно, 27 июня", - сказала пресс-атташе театра.

Покровская окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году и была принята в труппу Театра "Современник". Сыграла более тридцати ролей. В 2004 году была принята в труппу МХТ.

Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах (Летняя школа К. С. Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).

Алла Покровская снималась в фильмах: "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар"), "Активная зона", "Охота на лис", "Чужой звонок", "Автопортрет неизвестного".

Лауреат Премии Станиславского (1998 год), дважды лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004). Лауреат фестиваля "Золотая Маска-2018" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".