Покровская была талантлива во всем, заявил ректор Школы-студии МХАТ

"Алла Борисовна Покровская - моя учительница в прямом и переносном смысле, мой замечательный старший товарищ. Невероятной души человек и невероятного таланта во всем, за что она бралась. Великая дочь своего великого отца, потрясающий педагог, лучшая в Школе-студии МХАТ, столько учеников, все они сейчас мне звонят. Невероятная грусть. Я плачу", - сказал Золотовицкий.