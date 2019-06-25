Покровская была талантлива во всем, заявил ректор Школы-студии МХАТ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, профессор Алла Покровская была лучшим педагогом в Школе-студии МХАТ, невероятно талантливой во всем, за что она бралась, сказал РИА Новости ректор Игорь Золотовицкий.
Покровская скончалась во вторник на 82-ом году жизни. Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах.
"Алла Борисовна Покровская - моя учительница в прямом и переносном смысле, мой замечательный старший товарищ. Невероятной души человек и невероятного таланта во всем, за что она бралась. Великая дочь своего великого отца, потрясающий педагог, лучшая в Школе-студии МХАТ, столько учеников, все они сейчас мне звонят. Невероятная грусть. Я плачу", - сказал Золотовицкий.
Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссёра, Народного артиста СССР Бориса Покровского.
Покровская окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году и была принята в труппу театра "Современник". Сыграла более тридцати ролей. В 2004 году была принята в труппу МХТ.
Покровская была супругой известного актера и режиссера, создателя театра "Современник" Олега Ефремова, их сын Михаил Ефремов - актёр театра и кино, театральный режиссёр, заслуженный артист РФ.
Покровская снималась в фильмах: "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар"), "Активная зона", "Охота на лис", "Чужой звонок", "Автопортрет неизвестного".