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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Премьер Молдавии потребовала провести чистку в рядах судей

Вчера, 14:35
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на заседании Высшего совета магистратуры во вторник потребовала провести необходимую для реформы юстиции чистку в судебной системе.
"Реформа правосудия является приоритетом новой власти, поэтому я здесь. Судьи, которые приняли незаконные решения, должны уйти, а честные должны повышаться в должности. Отсутствие каких-либо успехов в области юстиции является основным препятствием, из-за которого мы не можем получить финансовую помощь от европейских структур", - заявила Санду.
По ее словам, если ситуация не изменится, этот вопрос станет обсуждаться в парламенте.
Члены Высшего совета магистратуры потребовали отставки судьи Конституционного суда Корнелиу Гурина. Гурин был назначен судьей КС в декабре 2018 года, ранее он занимал должность генерального прокурора Молдавии.
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
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Ранее Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда республики. В частности, судьи нарушили Конституцию инициировав процедуру отстранения от должности президента Молдавии с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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