Постпред США при НАТО надеется, что Трамп и Эрдоган найдут решение по С-400

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон выразила во вторник надежду, что лидеры США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган смогут найти решение по ситуации вокруг C-400 при встрече на полях G20 в Осаке.

"Я на это надеюсь", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос, есть ли, по ее мнению, шанс найти решение этого вопроса.

"Мы не хотим, чтобы это произошло (появление российских систем – ред.), мы хотим, чтобы они отвергли такую возможность. Мы неоднократно, говорили, что будут последствия для Турции. От этого решения пострадает альянс и пострадает их участие в программе F-35", - заявила она.

Она добавила, что Турция и США ведут переговоры по С-400 "на разных уровнях", но везде "позиция США твердая: вы не можете иметь такую российскую систему при наличии F-35".

"Мы не хотим, чтобы российские системы выявляли способности "стелс" этого истребителя… Мы надеемся, что Турция это поймет. Вы не можете иметь обе эти системы сразу", - сказала она, отметив, что решение Турции не укрепит связи между странами.

В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.