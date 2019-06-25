Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T14:34Z
https://ria.ru/20190625/1555894945.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155351/47/1553514700_0:0:3225:1814_1036x0_80_0_0_2bfe71ca15ba51e7a54cabd8cf3cb5af.jpg
РИА Новости

Постпред США при НАТО надеется, что Трамп и Эрдоган найдут решение по С-400

Вчера, 14:34
477
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон выразила во вторник надежду, что лидеры США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган смогут найти решение по ситуации вокруг C-400 при встрече на полях G20 в Осаке.
"Я на это надеюсь", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос, есть ли, по ее мнению, шанс найти решение этого вопроса.
"Мы не хотим, чтобы это произошло (появление российских систем – ред.), мы хотим, чтобы они отвергли такую возможность. Мы неоднократно, говорили, что будут последствия для Турции. От этого решения пострадает альянс и пострадает их участие в программе F-35", - заявила она.
Она добавила, что Турция и США ведут переговоры по С-400 "на разных уровнях", но везде "позиция США твердая: вы не можете иметь такую российскую систему при наличии F-35".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
24 июня, 16:30
Анкара купила С-400, несмотря на угрозы санкций США, заявили в МИД Турции
"Мы не хотим, чтобы российские системы выявляли способности "стелс" этого истребителя… Мы надеемся, что Турция это поймет. Вы не можете иметь обе эти системы сразу", - сказала она, отметив, что решение Турции не укрепит связи между странами.
В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
Зенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону
19 июня, 13:44
Опять двадцать пять: США готовятся наказать Анкару за С-400Когда другие аргументы заканчиваются, Вашингтон начинает говорить о санкциях. Это обязательная программа. И неважно, что она уже мало кого впечатляет.
090006
Обсудить 0
С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Постпред США в НАТО раскритиковала правила ЕС по оборонным проектам
РИА
Новости
Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым
В индийской столице прошли протесты против визита Помпео
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Болтон назвал трехсторонние консультации с Россией и Израилем продуктивными
Константин Косачев
Косачев назвал условия возвращения России к исполнению ДРСМД
Лента
новостей
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Глава МИД Германии приветствовал участие делегации России в ПАСЕ
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Постпред США в НАТО рассказала о планируемом ответе на прекращение ДРСМД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Проект о подключении юрлиц к российскому аналогу SWIFT прошел II чтение
Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы 60 минут
Брод назвал оскорбление Скабеевой украинским депутатом примером русофобии
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Постпред США при НАТО предупредила Турцию о последствиях поставок С-400
Эмблема НАТО
В НАТО не получили ответа от России о дате СРН, заявила постпред США
Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала возвращение России в ПАСЕ концом "нормандского формата"
Здание МИД РФ
В МИД заявили и подготовке заседания Совета Россия-НАТО
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер Молдавии потребовала провести чистку в рядах судей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Байкал
Иркутский суд оставил в силе решение о заводе по розливу байкальской воды
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния