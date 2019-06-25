Брод назвал оскорбление Скабеевой украинским депутатом примером русофобии

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод назвал оскорбление российской журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой депутатом Верховной рады Бориславом Березой в ПАСЕ примером русофобии, граничащей с потерей человеческого облика.

"Это (инцидент со Скабеевой и Березой) опять же пример такой оголтелой русофобии, которая граничит уже с потерей человеческого облика, дикость пещерная, ненависть, какие-то животные инстинкты, это все печально", - заявил РИА Новости Брод.

По его словам, такое поведение украинского депутата должно получать оценку и со стороны руководства того государства, от которого направлен данный политик, и со стороны руководства ПАСЕ, а также от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, который призван защищать интересы журналистов и возможность на их свободное волеизъявление.

"Я считаю, что уже пора прибегать и к адвокатской защите, адвокаты должны посмотреть перспективы обжалования деятельности этого депутата сначала в правоохранительных органах и судебных инстанциях Украины. Если они не будут реагировать - выходить на международные структуры. Это препятствие ее профессиональной деятельности, это факты оскорбления", - убежден член СПЧ.

Это не первый подобный инцидент в ПАСЕ с участием представителей украинской делегации - 24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.