Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T14:34Z
https://ria.ru/20190625/1555894885.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Постпред США в НАТО раскритиковала правила ЕС по оборонным проектам

Вчера, 14:34
308
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. США считают европейское регулирование в отношении участия третьих стран в совместных оборонных проектах "отравленной пилюлей", призывают работать над полной совместимостью вооружений, заявила во вторник постпред при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.
"Конечно, мы выразим озабоченности, которые у нас есть, как у страны вне ЕС. Регулирование, которое они сейчас принимают, приведет к тому, что компании из третьих стран, которые захотят участвовать в финансируемых ЕС оборонных проектах, должны будут отказаться от интеллектуальных прав", - заявила она журналистам во вторник.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
20 июня, 23:20
ЕС намерен тесно сотрудничать с НАТО в вопросах обороны
При этом она отметила, что "ни одна американская компания не откажется от интеллектуальных прав, чтобы сотрудничать".
"Европейцы знают это. Поэтому мы призываем их убрать эту "ядовитую пилюлю". Мы хотим полную оперативную совместимость с вооружениями и системами НАТО. ЕС не должен вкладывать такие "отравленные пилюли". Нам нужно сотрудничать в разработке лучших вооружений, мы продолжаем работать с ЕС по этим вопросам, надеемся на лучший исход, чем видим сейчас", - добавила она.
США ранее направили ЕС письмо, в котором предупредили, что его планы в области обороны ставят под вопрос трансатлантическую интеграцию военной промышленности и сотрудничество в НАТО. В частности, Вашингтон недоволен условиями участия третьих стран в постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PESCO), в рамках которого 25 европейских стран реализуют 34 проекта по совместной разработке вооружений.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее заявляла, что оснований для беспокойства у Вашингтона быть не должно, потому что эти проекты не меняют существующие правила закупок.
091001
Обсудить 0
НАТОЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы С-400
Постпред США при НАТО надеется, что Трамп и Эрдоган найдут решение по С-400
РИА
Новости
Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым
В индийской столице прошли протесты против визита Помпео
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Постпред США в НАТО рассказала о планируемом ответе на прекращение ДРСМД
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Болтон назвал трехсторонние консультации с Россией и Израилем продуктивными
Лента
новостей
Эмблема НАТО
В НАТО не получили ответа от России о дате СРН, заявила постпред США
Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала возвращение России в ПАСЕ концом "нормандского формата"
Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы 60 минут
Брод назвал оскорбление Скабеевой украинским депутатом примером русофобии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Глава МИД Германии приветствовал участие делегации России в ПАСЕ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Проект о подключении юрлиц к российскому аналогу SWIFT прошел II чтение
Константин Косачев
Косачев назвал условия возвращения России к исполнению ДРСМД
Свято-Георгиевский храм канонической УПЦ в селе Кульчин в Волынской области
Кипрская церковь подаст иск в ЕСПЧ в поддержку УПЦ
Дипломат объяснил, почему в Сирии задерживают иорданцев
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Армянский депутат заявил об ошибке при подсчете голосов в ПАСЕ
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Вслед за ПАСЕ санкции с России могут снять и другие, считает Порошенко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния