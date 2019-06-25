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РИА Новости

В индийской столице прошли протесты против визита Помпео

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым
Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Акция протеста прошла во вторник в Нью-Дели в преддверии визита госсекретаря США Майка Помпео, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами акции выступили сразу несколько левых партий и движений, осуждающих американскую политику на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Протестующие, общее число которых составило около тысячи человек, с плакатами и транспарантами прошлись от Коннат-Плейс - главной площади Нью-Дели - до проспекта Раджпатх, где расположен комплекс правительственных зданий, включая парламент и президентский дворец.
Участники акции выкрикивали лозунги в поддержку Ирана, с которым у США сохраняются напряженные отношения, и который, по мнению протестующих, стал жертвой агрессивной политики Вашингтона в ближневосточном регионе. На их плакатах фигурировали такие слоганы, как "Нет войне с Ираном!" и "Руки прочь от Ирана!". Кроме того, они били в барабаны и включали на переносных проигрывателях громкую музыку, активно пытаясь привлечь внимание других горожан к волнующей их теме.
"Мы считаем, что Соединенные Штаты намеренно провоцируют Иран, ища повод, чтобы ударить и нарушить баланс сил в регионе. В результате этой агрессии пострадает не только Исламская республика, но и Индия, у которой в Иране есть много важных экономических проектов", - поделился с РИА Новости один из организаторов акции по имени Санджив.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Участников демонстрации сопровождали полицейские и военные, однако необходимости в применении силы не возникло. Дойдя до проспекта Раджпатх, протестующие вскоре разошлись по домам. О возможных задержаниях или потасовках с силами правопорядка ничего не сообщается.
Ожидается, что Помпео прибудет в Индию с официальным визитом во вторник вечером, это станет первым контактом высокого уровня между двумя странами после завершения всеобщих парламентских выборов в южноазиатской стране. В программе его поездки числятся встречи с первыми лицами Индии, в том числе с премьер-министром Нарендрой Моди и новым главой МИД Субраманиамом Джайшанкаром.
Визит Помпео в Индию пройдет за несколько дней до саммита G20 в японской Осаке, где среди прочих глав государств будут присутствовать президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Как отмечали ранее ряд индийских СМИ, итогом трехдневной поездки главы дипведомства США в Индию должна стать "подготовка почвы" для встречи американского и индийского лидеров на полях саммита "большой двадцатки" в Стране восходящего солнца.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
23 июня, 01:19
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