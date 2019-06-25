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РИА Новости

В одном из отделений партии "Альтернатива для Германии" проходят обыски

Вчера, 14:32
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© AFP 2019 / dpa / Oliver BergПолицейские в Германии
Полицейские в Германии
© AFP 2019 / dpa / Oliver Berg
Полицейские в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция проводит обыски в отделении правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Дюссельдорфе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщил журнал Stern со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обыски начались ранним утром во вторник. Пока следователи не сообщили о причинах обыска.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
19 апреля, 15:20
СМИ: в ФРГ начали расследование против казначея "Альтернативы для Германии"
Издание напоминает, что власти ведут расследование в связи с подозрением в незаконном финансировании предвыборной кампании политика АдГ Гидо Райля.
Правая партия "Альтернатива для Германии" вошла в бундестаг по итогам выборов в сентябре 2017 года.
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ГерманияВ мире
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