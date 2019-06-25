В одном из отделений партии "Альтернатива для Германии" проходят обыски

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция проводит обыски в отделении правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Дюссельдорфе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщил журнал Полиция проводит обыски в отделении правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Дюссельдорфе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщил журнал Stern со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Обыски начались ранним утром во вторник. Пока следователи не сообщили о причинах обыска.

Издание напоминает, что власти ведут расследование в связи с подозрением в незаконном финансировании предвыборной кампании политика АдГ Гидо Райля.