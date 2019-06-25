Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля

© РИА Новости / Алексей Куденко24 июня 2019 года в Туле состоялось выездное заседание оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля
1 из 11
24 июня 2019 года в Туле состоялось выездное заседание оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля
© Анастасия КончаковскаяУказ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты был подписан Президентом РФ в ноябре 2016 года
2 из 11
Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты был подписан Президентом РФ в ноябре 2016 года
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяПомимо ремонта и реставрации исторических зданий подготовка к юбилею включает в себя целый ряд мероприятий, форумов, а также благоустройство исторического центра Тулы и малых городов региона
3 из 11
Помимо ремонта и реставрации исторических зданий подготовка к юбилею включает в себя целый ряд мероприятий, форумов, а также благоустройство исторического центра Тулы и малых городов региона
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяКроме того, будут проведены очистка водоемов, обустройство набережных, ремонт дорог. Планируется также открыть туристско-информационные центры, оформленные в символике тульских достопримечательностей
4 из 11
Кроме того, будут проведены очистка водоемов, обустройство набережных, ремонт дорог. Планируется также открыть туристско-информационные центры, оформленные в символике тульских достопримечательностей
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяУчастники заседания осмотрели объекты реставрации в создаваемом Музейном квартале Тулы
5 из 11
Участники заседания осмотрели объекты реставрации в создаваемом Музейном квартале Тулы
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяВ центральной части города в шаговой доступности будет расположено более 10 учреждений – музеев, выставочных центров, театров и творческих пространств
6 из 11
В центральной части города в шаговой доступности будет расположено более 10 учреждений – музеев, выставочных центров, театров и творческих пространств
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяВ результате в области может появиться первый культурный кластер, отвечающий целям национального проекта "Культура"
7 из 11
В результате в области может появиться первый культурный кластер, отвечающий целям национального проекта "Культура"
© Анастасия Кончаковская
© РИА Новости / Анастасия КончаковскаяТакже в рамках подготовки к торжествам в 2018 году в центре города был реализован урбанистический проект "Тульская набережная", который объединил набережную реки Упы и пешеходный исторический квартал
8 из 11
Также в рамках подготовки к торжествам в 2018 году в центре города был реализован урбанистический проект "Тульская набережная", который объединил набережную реки Упы и пешеходный исторический квартал
© Анастасия КончаковскаяПроект был разработан столичным бюро Wowhaus. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором
9 из 11
Проект был разработан столичным бюро Wowhaus. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяРеализация проекта "Тульская набережная" уже дала заметный импульс развитию всего исторического центра Тулы
10 из 11
Реализация проекта "Тульская набережная" уже дала заметный импульс развитию всего исторического центра Тулы
© Анастасия Кончаковская
© РИА Новости / Алексей КуденкоТоржественные мероприятия по случаю 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты пройдут в сентябре 2020 года
11 из 11
Торжественные мероприятия по случаю 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты пройдут в сентябре 2020 года