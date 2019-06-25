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РИА Новости

Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Алексей Куденко24 июня 2019 года в Туле состоялось выездное заседание оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля
24 июня 2019 года в Туле состоялось выездное заседание оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля
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24 июня 2019 года в Туле состоялось выездное заседание оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
© Анастасия КончаковскаяУказ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты был подписан Президентом РФ в ноябре 2016 года
Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты был подписан Президентом РФ в ноябре 2016 года
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Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты был подписан Президентом РФ в ноябре 2016 года
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяПомимо ремонта и реставрации исторических зданий подготовка к юбилею включает в себя целый ряд мероприятий, форумов, а также благоустройство исторического центра Тулы и малых городов региона
Помимо ремонта и реставрации исторических зданий подготовка к юбилею включает в себя целый ряд мероприятий, форумов, а также благоустройство исторического центра Тулы и малых городов региона
3 из 11
Помимо ремонта и реставрации исторических зданий подготовка к юбилею включает в себя целый ряд мероприятий, форумов, а также благоустройство исторического центра Тулы и малых городов региона
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяКроме того, будут проведены очистка водоемов, обустройство набережных, ремонт дорог. Планируется также открыть туристско-информационные центры, оформленные в символике тульских достопримечательностей
Кроме того, будут проведены очистка водоемов, обустройство набережных, ремонт дорог. Планируется также открыть туристско-информационные центры, оформленные в символике тульских достопримечательностей
4 из 11
Кроме того, будут проведены очистка водоемов, обустройство набережных, ремонт дорог. Планируется также открыть туристско-информационные центры, оформленные в символике тульских достопримечательностей
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяУчастники заседания осмотрели объекты реставрации в создаваемом Музейном квартале Тулы
Участники заседания осмотрели объекты реставрации в создаваемом Музейном квартале Тулы
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Участники заседания осмотрели объекты реставрации в создаваемом Музейном квартале Тулы
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяВ центральной части города в шаговой доступности будет расположено более 10 учреждений – музеев, выставочных центров, театров и творческих пространств
В центральной части города в шаговой доступности будет расположено более 10 учреждений – музеев, выставочных центров, театров и творческих пространств
6 из 11
В центральной части города в шаговой доступности будет расположено более 10 учреждений – музеев, выставочных центров, театров и творческих пространств
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяВ результате в области может появиться первый культурный кластер, отвечающий целям национального проекта "Культура"
В результате в области может появиться первый культурный кластер, отвечающий целям национального проекта Культура
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В результате в области может появиться первый культурный кластер, отвечающий целям национального проекта "Культура"
© Анастасия Кончаковская
© РИА Новости / Анастасия КончаковскаяТакже в рамках подготовки к торжествам в 2018 году в центре города был реализован урбанистический проект "Тульская набережная", который объединил набережную реки Упы и пешеходный исторический квартал
Также в рамках подготовки к торжествам в 2018 году в центре города был реализован урбанистический проект Тульская набережная, который объединил набережную реки Упы и пешеходный исторический квартал
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Также в рамках подготовки к торжествам в 2018 году в центре города был реализован урбанистический проект "Тульская набережная", который объединил набережную реки Упы и пешеходный исторический квартал
© РИА Новости / Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяПроект был разработан столичным бюро Wowhaus. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором
Проект был разработан столичным бюро Wowhaus. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором
9 из 11
Проект был разработан столичным бюро Wowhaus. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяРеализация проекта "Тульская набережная" уже дала заметный импульс развитию всего исторического центра Тулы
Реализация проекта Тульская набережная уже дала заметный импульс развитию всего исторического центра Тулы
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Реализация проекта "Тульская набережная" уже дала заметный импульс развитию всего исторического центра Тулы
© Анастасия Кончаковская
© РИА Новости / Алексей КуденкоТоржественные мероприятия по случаю 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты пройдут в сентябре 2020 года
Торжественные мероприятия по случаю 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты пройдут в сентябре 2020 года
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Торжественные мероприятия по случаю 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты пройдут в сентябре 2020 года
© РИА Новости / Алексей Куденко
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