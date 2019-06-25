Возвращение России в ПАСЕ затягивается, но денег от нее ждут

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на вторник приняла резолюцию, приглашающую российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Этому предшествовало почти два года препирательств о "поведении Москвы на мировой арене" и самом болезненном вопросе — бюджете ПАСЕ.

На полных правах

Россия возвращается, заявка подана, депутаты готовы к работе. На своих условиях: глава делегации Петр Толстой заявил, что резолюции, принятые в отсутствие россиян, Москва выполнять не намерена. Неуплаченные взносы поступят только в случае "безусловного восстановления полномочий страны в Парламентской ассамблее". Кроме того, в виде исключения российским представителям разрешили подать заявку в июне, непосредственно перед летней сессией, хотя по регламенту полагается в январе.

Понедельник, 24 июня, день открытия летней сессии, для европейских парламентариев выдался тяжелым — из зала заседания они вышли, по сути, уже во вторник. С обеда депутаты горячо обсуждали документ, позволяющий российской делегации впервые почти за пять лет вернуться к работе в ассамблее.

Резолюцию "О совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования" предложили еще в прошлом году, но вплотную ею занялись только сейчас. Специально о России там ничего не говорится, однако документ снимает все ограничения с российской делегации.

Резолюция раздора

Всего голосовали более 70 депутатов. Предложившая резолюцию представительница Бельгии Петра де Суттер пояснила, что возвращение России не означает "прощения". Но указала, что пятилетние ограничения ничего не дали и необходимо как-то выходить из тупика.

Несколько парламентариев заявили, что резолюция Суттер "расколола ассамблею". Депутаты признавались: они не знают, какой выбор сделать. Один из польских представителей отметил , что для некоторых принятие решения — как прыжок в бассейн, в котором то ли есть вода, то ли нет. Шведский депутат сравнивал ситуацию в ПАСЕ со школьным классом, в котором завелся задира, но вместо него из класса уходит обиженный. Звучали и обвинения в "потакании агрессору".

Противники Москвы в ПАСЕ не смирились с поражением. Сразу после того, как Россия подала заявку на участие, группа депутатов оспорила решение ассамблеи. Специальной комиссии предстоит рассмотреть их обращение в течение суток. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала решение вернуть россиян в ПАСЕ позорным. "Ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла", — подчеркнула она.

© AFP 2019 / Raigo Pajula Президент Украины Петр Порошенко и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции в Таллине. 23 января 2017 © AFP 2019 / Raigo Pajula Президент Украины Петр Порошенко и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции в Таллине. 23 января 2017

Украина против

Больше всего возмущалась украинская делегация. Высказывать недовольство делегаты начали еще утром в понедельник — вместе с британскими коллегами предлагали перенести голосование на другой день. Кроме того, от Украины поступило 226 правок к документу (обычно бывает 30-40 максимум). Собственно, из-за этих поправок депутаты и задержались в зале заседаний на несколько часов больше положенного.

Когда резолюцию все же приняли, украинские парламентарии заявили, что им "нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации восстановят без всяких условий". И покинули зал заседаний, призвав к протесту остальных парламентариев.

В Раде опасаются, что возвращение России в ПАСЕ может привести к отмене санкций. Депутаты обвинили в этом новоизбранного президента Владимира Зеленского. По словам представителя партии "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, резолюция прошла, потому что Зеленский не общался с украинской делегацией в ассамблее. Сам Петр Порошенко назвал голосование в ПАСЕ "первым серьезным дипломатическим ударом" по Киеву.

© Фото : Council of Europe/ Klara Beck Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье во время летней сессии © Фото : Council of Europe/ Klara Beck Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье во время летней сессии

Несите ваши взносы

Больше всего толков сейчас вокруг членских взносов, которые Москва не платила два года. Отсутствие российских денег вынудило ПАСЕ пересмотреть расходы.

Во время обсуждения резолюции депутаты говорили, что Россию возвращают исключительно из-за денег. Действительно, Россия была в первой пятерке плательщиков в бюджет организации. И российские политики высказывали мнение, что Европе нужно не сотрудничество с Москвой, а ее взносы.

Россия платила в Совет Европы 33 миллиона евро в год. Это позволяло Москве самой решать, сколько делегатов отправить на заседание ПАСЕ. Также Россия могла делегировать в структуры ПАСЕ до 250 сотрудников.

Тем не менее точку зрения Москвы часто игнорировали. В частности, так было с обеими военными кампаниями в Чечне, "цветными революциями" на постсоветском пространстве, а также войной Грузии с Южной Осетией в 2008 году. Последней каплей стала реакция на события 2014 года. Критика в адрес российского руководства усиливалась, диалог совсем не складывался. В итоге в 2016 году российские делегаты прекратили посещать заседания ассамблеи. В 2017-м Россия отказалась делать очередной взнос.

Три десятка миллионов евро — это для ПАСЕ чувствительно. Пришлось сократить несколько инфраструктурных проектов, отменять конференции и круглые столы. Экономить собирались даже на зарплатах сотрудников и генсека. Отложили до лучших времен ремонт штаб-квартиры Совета Европы. В вынужденной экономии винили Москву.

В России же ничего удивительного в этом не видели. Как ранее пояснил РИА Новости глава российской делегации и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, многие из европейских коллег с пониманием отнеслись к отказу России вносить ежегодные взносы. "Любой европеец в жизни расчетлив. Он никогда не будет оплачивать в ресторане ужин, который не ел. Откажется он платить и за билет в кино, которое не смотрел. Тут наша логика понятна любому", — отметил он.

Что дальше

Депутаты оспорили полномочия российской делегации. Вопрос рассмотрит специальная комиссия. Для этого другая комиссия — по правилам процедур — должна в течение суток подготовить доклад.

Его представят во второй половине дня среды. Украинцы просили отодвинуть сроки рассмотрения этого документа, но их не поддержали.