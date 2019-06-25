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РИА Новости

Болтон назвал трехсторонние консультации с Россией и Израилем продуктивными

Вчера, 14:27
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© Фото : пресс-служба ремьер-министра ИзраиляУчастники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
© Фото : пресс-служба ремьер-министра Израиля
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал продуктивными трехсторонние консультации с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, которые прошли в Иерусалиме.
"(Мы собрались), чтобы обсудить проблемы, которые беспокоят нас всех на Ближнем Востоке. Я думаю, что эти обсуждения были продуктивными. У нас состоялись двусторонние обсуждения с Израилем, отдельные двусторонние обсуждения с Николаем Патрушевым, а затем трехсторонняя встреча сегодня", - заявил Болтон во время пресс-конференции.
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Джон БолтонРоссияСШАИзраильВ мире
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