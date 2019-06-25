Болтон назвал трехсторонние консультации с Россией и Израилем продуктивными

"(Мы собрались), чтобы обсудить проблемы, которые беспокоят нас всех на Ближнем Востоке. Я думаю, что эти обсуждения были продуктивными. У нас состоялись двусторонние обсуждения с Израилем, отдельные двусторонние обсуждения с Николаем Патрушевым, а затем трехсторонняя встреча сегодня", - заявил Болтон во время пресс-конференции.