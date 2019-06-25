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РИА Новости
Культура

Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкант и телеведущий Валдис Пельш
Музыкант и телеведущий Валдис Пельш
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий во время торжественной церемонии вручения красных дипломов выпускникам во вторник объявил о присвоении звания почетного профессора Московского университета телеведущему, путешественнику, актёру театра и кино Валдису Пельшу, а также члену-делегату Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики профессору Йидэ Ма.
Садовничий рассказал о том, что, ещё будучи студентом философского факультета, Пельш сыграл свою первую драматическую роль в Студенческом театре МГУ и организовал известную музыкальную группу "Несчастный случай".
Ректор поблагодарил Пельша за его документальный фильм "Самый умный в мире небоскреб", посвященный комплексу зданий МГУ на Воробьевых горах, а также отметил его успехи в съёмках фильма об Антарктиде.
Пельш в свою очередь рассказал, что, несмотря на то, что он закончил МГУ 31 год назад, проезжая мимо Воробьевых гор и главного здания МГУ, он всегда испытывает лёгкий душевный трепет. "Связь с моей любимой альма-матер не прервалась никогда, и кино "Самый умный в мире небоскреб" мы снимали, чтобы отдать дань уважения и любви лучшему вузу страны, который я закончил", - сказал он.
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После награждения Пельш продолжил вести церемонию вручения красных дипломов, объявляя имена выпускников и приглашая их на сцену.
Ректор МГУ во время церемонии также наградил званием почетного профессора Московского университета китайского профессора Йидэ Ма, особенно отметив его вклад в дело защиты интеллектуальной собственности и плодотворное сотрудничество с МГУ.
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КультураМГУ имени М. В. ЛомоносоваВалдис ПельшОбщество
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