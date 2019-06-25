Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий во время торжественной церемонии вручения красных дипломов выпускникам во вторник объявил о присвоении звания почетного профессора Московского университета телеведущему, путешественнику, актёру театра и кино Валдису Пельшу, а также члену-делегату Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики профессору Йидэ Ма.

Садовничий рассказал о том, что, ещё будучи студентом философского факультета, Пельш сыграл свою первую драматическую роль в Студенческом театре МГУ и организовал известную музыкальную группу "Несчастный случай".

Ректор поблагодарил Пельша за его документальный фильм "Самый умный в мире небоскреб", посвященный комплексу зданий МГУ на Воробьевых горах, а также отметил его успехи в съёмках фильма об Антарктиде.

Пельш в свою очередь рассказал, что, несмотря на то, что он закончил МГУ 31 год назад, проезжая мимо Воробьевых гор и главного здания МГУ, он всегда испытывает лёгкий душевный трепет. "Связь с моей любимой альма-матер не прервалась никогда, и кино "Самый умный в мире небоскреб" мы снимали, чтобы отдать дань уважения и любви лучшему вузу страны, который я закончил", - сказал он.

После награждения Пельш продолжил вести церемонию вручения красных дипломов, объявляя имена выпускников и приглашая их на сцену.