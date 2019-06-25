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РИА Новости

Косачев назвал условия возвращения России к исполнению ДРСМД

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возвращение России к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) возможно только после выполнения требований документа и устранения нарушений со стороны США, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа.
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"Они что, дураков нашли?" В Госдуме ответили на заявление НАТО по ДРСМДНАТО ответит конкретными решениями, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
"Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, любезно предоставившего России "еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет", якобы нарушающих положения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, звучит явно не как приглашение к диалогу, а как попытка возложить вину за развал контроля над ракетами этого класса на Россию", - сказал Косачев.
Он подчеркнул, что НАТО "просто слепо следует за логикой Вашингтона" и не слышит аргументы другой стороны, что для военной организации, претендующей на роль столпа безопасности в Евроатлантике, недопустимо.
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При этом именно Россия на заседании Совета Россия-НАТО 31 октября 2018 года инициировала обмен мнениями по критической ситуации, сложившейся вокруг ДРСМД, напомнил сенатор. "Именно Россия представила на обозрение журналистов ту самую ракету, о которой говорит генсек НАТО и ранее Вашингтон, мотивируя свой выход из ДРСМД", - отметил он.
"Но НАТО предпочла нашу инициативу "не заметить". Поэтому возвращение России к выполнению своих обязательств по Договору - а они именно приостановлены, а не прекращены указом президента России, - разумеется, возможно, после устранения причин, приведших к этой приостановке: односторонний выход США из ДРСМД, а также продолжающиеся нарушения американской стороной договора, которые игнорирует Брюссель", - сказал Косачев.
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Сенатор: Россия не вернется к выполнению ДРСМД из-за угроз НАТО
Сенатор отметил, что какие-либо требования или претензии могут выдвигаться только после диалога. "Выстрелы в воздух" на публику на нас точно впечатления не произведут: мы полностью возлагаем вину за развал важнейшего Договора в сфере ограничения вооружений на США и на поддакивающую им НАТО. И пока в этой диспозиции ничего не поменялось", - заключил парламентарий.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДВ миреРоссияСШАБезопасностьПолитика
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