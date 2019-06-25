КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выступил против предоставления Донбассу особого статуса.

Согласно результатам опубликованного 25 июня опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, в преддверии выборов в Раду за "Голос" готовы голосовать 6,8% жителей страны.

"Услышать людей, которые живут за линией разграничения, надо, но политических вещей (особый статус Донбасса – ред.), которые бы не просто взорвали независимость Украины, а разорвали бы страну на части, мы не допустим", - сказал Вакарчук в интервью изданию "Левый берег", опубликованному во вторник. Он также заявил, что выступает против амнистии тех, кто совершал преступления против украинского народа.

Вакарчук считает, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях могут пройти только после установления контроля над границей Украины.

"Тогда - переходный период, затем установления нормальных правил игры и выборы. Иначе это потеря независимости. Мы за то, чтобы вопрос Донбасса решать на украинских условиях", - добавил лидер партии.