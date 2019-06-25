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РИА Новости

Вакарчук выступил против предоставления Донбассу особого статуса

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выступил против предоставления Донбассу особого статуса.
Согласно результатам опубликованного 25 июня опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, в преддверии выборов в Раду за "Голос" готовы голосовать 6,8% жителей страны.
"Услышать людей, которые живут за линией разграничения, надо, но политических вещей (особый статус Донбасса – ред.), которые бы не просто взорвали независимость Украины, а разорвали бы страну на части, мы не допустим", - сказал Вакарчук в интервью изданию "Левый берег", опубликованному во вторник. Он также заявил, что выступает против амнистии тех, кто совершал преступления против украинского народа.
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Вакарчук считает, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях могут пройти только после установления контроля над границей Украины.
"Тогда - переходный период, затем установления нормальных правил игры и выборы. Иначе это потеря независимости. Мы за то, чтобы вопрос Донбасса решать на украинских условиях", - добавил лидер партии.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным опросов, партию "Голос" готовы поддержать более 8% респондентов.
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