Евкуров заявил, что принял решение об отставке не под давлением оппозиции

НАЛЬЧИК, 25 июн - РИА Новости. Решение подать прошение об отставке принято не под давлением оппозиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова со ссылкой на слова руководителя региона.

В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом, его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

"Решение об отставке принято не вчера, это согласованные вещи. Оно не связано с событиями, проходившими в этом и прошлом году, не принято под давлением оппозиции", - сказал Евкуров на заседании регионального правительства во вторник.

Он также отметил, что правительство и администрация главы республики должны работать в прежнем режиме, и главной задачей назвал реализацию национальных проектов.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прошение Евкурова об отставке с поста главы Ингушетии не было сюрпризом для Кремля. Он отметил, что обращение Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом и он объявит о своем решении.