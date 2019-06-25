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РИА Новости

Глава МИД Германии приветствовал участие делегации России в ПАСЕ

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ приветствовал участие делегации РФ в ПАСЕ, назвал это хорошей новостью для российского гражданского общества, говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
"Россия принадлежит Совету Европы со всеми правами и обязанностями. Я рад, что ПАСЕ сейчас проложила путь для компромисса по вопросу российского членства. Это также хорошая новость для российского гражданского общества", - заявил Маас.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без России.
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